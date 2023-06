Santos avalia Fábio Carille e Roger Machado para substituir Odair Hellmann

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 14:47 Compartilhe

O Santos deseja o retorno do técnico Fábio Carille, que está no V-Varen Nagasaki, do Japão, e já fez contatos com o estafe do treinador. Roger Machado, sem clube desde setembro de 2022, quando deixou o Grêmio, também é avaliado.

Decidida em demitir o técnico Odair Hellmann desde a manhã desta quinta-feira (22), a direção santista oficializou a saída no início da tarde, mas já avalia o mercado em busca de um substituto.

Carille é visto como o profissional que mais apresentou respostas positivas no período em que esteve à frente do Santos, em setembro de 2021 até fevereiro de 2022, e sua saída foi um erro de gestão. Na época, a medida foi tomada pelo então executivo de futebol Edu Dracena, que tinha divergências com o treinador.

Porém, a própria contratação de Dracena para o cargo diretivo hoje é analisada como um equívoco. O presidente Andres Rueda já deu declarações públicas demonstrando arrependimento da demissão de Carille.

COMO CONVENCER O SUBSTITUTO

O entendimento da diretoria santista é que a oportunidade de voltar ao Brasil pode convencer Carille a aceitar um possível convite do Santos, que ainda não aconteceu. Por outro lado, seja qual for o profissional contratado, ele só teria contrato até o fim do ano, quando termina o mandato da gestão atual. Isso pode ser um impeditivo para Carille, que está empregado e tem contrato até janeiro de 2024 com o clube japonês.

Enquanto isso, o estafe de Roger Machado entrou em contato com a direção alvinegra de maneira informal. O nome do treinador foi oferecido ao clube alvinegro, que não mostrou resistência à opção. Pessoas próximas ao profissional, inclusive, disseram que não seria problema firmar um contrato até dezembro deste ano.

