Santos assusta e supera marca péssima de 2014 após derrota para o Flamengo; entenda!

Lancei Lance 26/06/2023 - 8:00

O Santos vive momento péssimo na temporada. Em jejum, a equipe está há muitas partidas sem vencer e superou marca histórica após mais uma derrota, diante do Flamengo, no último domingo (25).

QUANTOS CONFRONTOS SEM VITÓRIAS?

O Peixe enfrenta ‘seca’ de 10 partidas com a ausência de triunfos. O time superou a marca negativa histórica de 2014, quando ficou nove jogos sem vencer.

Agora, o Alvinegro está perto de quebrar outro recorde ruim, pois em 2021 a equipe ficou 11 jogos sem vitórias.

Na época, o técnico era Fábio Carille, e apenas alguns jogadores seguem no elenco atual, como Camacho, Felipe Jonatan, Vinicius Balieiro, João Paulo, Lucas Braga e Ângelo.

OPORTUNIDADE

O Santos tem a grande chance de finalmente vencer nesta quinta-feira (29), diante do Blooming, da Bolívia, pela Sul-Americana. A partida vale pela última rodada da fase de grupos, porém ambas as equipes estão eliminadas do torneio.

A GRANDE SEQUÊNCIA NEGATIVA DO PEIXE EM 2023

17/05/2023 – Santos 0 x 0 Bahia – Copa do Brasil – Vila Belmiro

20/05/2023 – Santos 0 x 0 Palmeiras – Brasileirão – Vila Belmiro

24/05/2023 – Santos 1 x 2 Audax Italiano (CHI) – Sul-Americana – El Teniente

28/05/2023 – Santos 0 x 2 Red Bull Bragantino – Brasileirão – Nabi Abi Chedid

31/05/2023 – Santos 1 x 1 Bahia – 3 x 4 pênaltis – Copa do Brasil – Fonte Nova

03/06/2023 – Santos 1 x 1 Internacional – Brasileirão – Vila Belmiro

06/06/2023 – Santos 1 x 2 Newell’s Old Boys (ARG) – Sul-Americana – Vila Belmiro

10/06/2023 – Santos 0 x 0 Coritiba – Brasileirão – Couto Pereira

21/06/2023 – Santos 0 x 2 Corinthians – Brasileirão – Vila Belmiro

25/06/2023 – Santos x Flamengo – Brasileirão – Vila Belmiro