Santos acerta empréstimo de outro afastado por Paulo Turra para time da Série A

O Santos encaminhou a saída do meia-atacante Lucas Barbosa, afastado dos treinamentos do elenco profissional por decisão de Paulo Turra. O atleta será emprestado ao Coritiba, que está na 18ª colocação no Brasileirão.

Barbosa será o quinto reforço do Coxa nesta janela e ficará cedido até o fim desta temporada. Em 2023, ele soma 22 partidas e três gols com a camisa alvinegra.

O meia-atacante de 22 anos é mais um atleta afastado pelo técnico Paulo Turra. Desde que o treinador assumiu o Peixe, ele participou dos afastamentos de Nathan, Lucas Pires e Soteldo (indisciplina); Daniel Ruiz, Ivonei, Ed Carlos, Daniel Ruiz e Lucas Barbosa (opção técnica).

O Santos, então, procura destino para os jogadores na janela de transferências. Ivonei e Lucas Pires foram emprestados para Botafogo-SP e Cádiz (ESP), respectivamente. Os outros seguem em busca de novos destinos no mercado.

Lucas Barbosa não foi afastado logo de cara por Paulo Turra. Ele foi titular no empate em 0 a 0 com o Blooming, da Bolívia, pela Sul-Americana. Depois disso, parou de ser relacionado para os jogos do Peixe.