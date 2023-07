Santos abre vantagem, mas Botafogo busca empate no fim pelo Brasileirão; veja o resultado

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/07/2023 - 18:22 Compartilhe

Santos e Botafogo protagonizaram uma partida movimentada na tarde deste domingo (26), na Vila Belmiro. O Peixe chegou a abrir dois gols de vantagem, ambos marcados pelo centroavante Marcos Leonardo, mas em um intervalo de dois minutos cedeu o empate ao Glorioso, que foi às redes com Tiquinho Soares e Adryelson.

As equipes voltam a campo pelo Brasileirão no próximo fim de semana. O Peixe visita o Fluminense, no Rio de Janeiro, no sábado (29). Enquanto o Glorioso, que é líder do Brasileirão, recebe o Coritiba, no domingo (30), na capital carioca.

CINCO LANCES QUE MARCARAM A PARTIDA

> !QUE ISSO, HEIN ML!Em uma jogada que começou com um ótimo lançamento do estreante Jean Lucas, Marcos Leonardo recebeu, carregou, cortou o bom zagueiro Adryelson, deixando o defensor botafoguense no chão, e finalizou na saída do goleiro Lucas Perri. !Brincou pouco o centroavante do Peixão! No segundo tempo, o centroavante marcou novamente, aproveitando um cruzamento rasteiro de Lucas Lima.

> TEM COISAS QUE SÓ ACONTECEM COM O BOTAFOGO… e nessa temporada a afirmação clássica está longe de ter conotação negativa. O ano de 2023 tem sido das coisas boas que só acontecem com o Glorioso. Que sofreu o segundo gol aos 35 minutos do segundo tempo, descontou com Tiquinho Soares aos 39, e empatou com Adryelson, aos 41.

> JOÃO PAULO PREOCUPA. Aos 15 minutos do segundo tempo, Jean Paulo desabou no gramado após fazer uma defesa simples e imediatamente levou a mão a região do quadril e pedindo substituição. O goleiro deixou o gramado de maca e chorando bastante. No lugar dele, entrou Vladimir, que sofreu os dois gols santistas.

> !LUCAS LIMA JOGA BOLA! Olha o desarme que ele fez (sim, ele fez). Melhor atuação do camisa 23 em seu retorno ao Santos. Jogando aberto, pelo lado direito, o meia acompanhou lateral, deu carrinho na defesa, ganhou dividida e deu a assistência para o segundo gol santista. LL teve a sua tarde de pitbull, mas não foi o suficiente.

> BOA ESTREIA DE JEAN LUCAS. Foi o organizador do meio-campo santista no primeiro tempo. E foi dele a assistência para o primeiro gol do Peixe. Na etapa final, caiu fisicamente e foi substituído por Luan Dias.

COMO FOI O PRIMEIRO TEMPO?

A partida começou com o Botafogo tendo mais a bola e buscando jogo. Essa estratégia era prevista pelo Santos, que fechou os espaços da equipe carioca e apostou no jogo rápido, principalmente pelo lado esquerdo, com Mendoza. E foi assim que o Peixe, que sofreu pouco na parte defensiva, conseguiu criar as melhores chances do primeiro tempo. Uma delas terminou em um belo gol. Estreante, Jean Lucas fez um lançamento preciso para Marcos Leonardo, que deixou o zagueiro Adryelson no chão e finalizou na saída do goleiro Lucas Perri. Depois do gol, o Peixe chegou mais algumas vezes, sempre na base da transição rápida, mas não conseguiu ampliar. O Glorioso, por sua vez, teve muitas dificuldades contra o esquema defensivo santista que estava muito bem postado.

E A ETAPA FINAL?

No segundo tempo, a partida se mostrava ter a mesma tônica, mas com o Botafogo querendo mais o jogo. João Paulo fez uma boa defesa a queima roupa, em um chute de Victor Sá. Mas, conforme o tempo ia passando, o Santos se organizou. E assim chegou ao segundo gol, novamente com Marcos Leonardo. O Peixe saiu em transição rápida com Mendoza, Lucas Lima ganhou de Marçal na pressão e cruzou rasteiro para o centroavante marcar. E quando parecia que o Alvinegro Praiano tinha encaminhado a vitória, o Botafogo acordou. Quatro minutos após o segundo gol santista, Tiquinho Soares descontou após uma trama com Victor Sá e Joelinton. Na sequência, Adryelson subiu mais alto que a defesa santista, após escanteio cobrado por Marçal e empatou o jogo. E com 11 minutos de acréscimos, a pressão final foi toda do Botafogo, que teve, pelo menos, três grandes oportunidades para virar a partida. Em uma delas, Rodrigo Fernández salvou em cima da linha um cabeceio que já tinha encoberto o goleiro Vladimir, que substituiu João Paulo, que deixou o campo com dores no início da etapa final.

OS NÚMEROS DO JOGO

FICHA TÉCNICA

SANTOS 2 X 2 BOTAFOGO

CAMPEONATO BRASILEIRO – 16ª RODADA

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

Data e hora: 22 de julho de 2023, às 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (FIFA-SC)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (FIFA-MG) e Alex dos Santos (SC)

Árbitro de vídeo: Rodolpho Toski Marques (VAR/FIFA-PR)

Público e renda: sem público

Cartões amarelos: João Lucas, Alex e Jean Lucas (Santos); Adryelson, Marçal e Matías Segovia (Botafogo)

Cartões vermelhos:

GOLS: 1-0 Marcos Leonardo (23’/1T); 2-0 Marcos Leonardo (35’/2T); 2-1 Tiquinho Soares (39’/2T); 2-2 Adryelson (41’/2T)

SANTOS

João Paulo; João Lucas, Joaquim, Messias e Dodô (Gabriel Inocêncio, 26’/2T); Rodrigo Fernández, Dodi e Jean Lucas (Luan Dias, 26’/2T); Lucas Lima, Marcos Leonardo e Mendoza. Técnico: Paulo Turra.

BOTAFOGO

Lucas Perri; Di Plácido, Philipe Sampaio, Adryelson e Marçal; Danilo Barbosa (Janderson, 20’/2T), Marlon Freitas e Tchê Tchê; Júnior Santos (Matías Segovia, intervalo), Tiquinho Soares e Luis Henrique (Victor Sá, 40’/2T). Técnico: Bruno Lage.