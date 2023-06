Sand Series Brasília Decathlon de Beach Tennis termina com comemoração brasileira nas quadras e arquibancadas

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 19:58 Compartilhe

Foram cinco dias de muito Beach Tennis, com jogos de alto nível técnico, reunindo os melhores atletas do mundo. Com direito a festa brasileira nas quadras e torcida vibrando nas arquibancadas. O ITF Sand Series Brasília Classic Decathlon’23, apresentado pelo Banco BRB, terminou neste domingo (18) no Distrito Federal, mostrando mais uma vez a força da modalidade no Brasil e colocando, pelo terceiro ano consecutivo, a capital do País no centro das atenções do esporte.

O maior evento oficial de Beach Tennis do mundo teve como campeões o catarinense André Baran – número 1 do Brasil e quinto do ranking mundial – e o russo Nikita Burmakin – sexto do mundo – nas Duplas Masculinas. A paranaense Rafa Miiller e a venezuelana Patty Dias – empatadas em terceiro lugar no ranking – ficaram com o título nas Duplas Femininas.

Com os 600 pontos conquistados com os títulos nos torneios, Rafa e Baran têm a possibilidade de subir no ranking mundial nas próximas semanas. Rafa encostou nas líderes. Soma, agora, 3910 pontos contra 4.180 das italianas Giulia Gasparri e Ninny Valentini – que dividem a primeira colocação. Já Baran tem 3.368 pontos. O quarto colocado é o italiano Michele Cappelletti, com 3.415. E, o terceiro, o espanhol Antomi Ramos, com 3.434.

O ITF Sand Series Brasília Classic Decathlon’23, apresentado pelo Banco BRB, reuniu um total de 700 jogadores – 280 no profissional e 420 amadores. Eles vieram da Argentina, Brasil, Espanha, Estados Unidos, França, Holanda, Itália, Japão, Letônia, Porto Rico, Portugal, Rússia e Venezuela. Entre os profissionais, no total, foram 31 jogos no masculino e 31 no feminino até a definição dos vencedores.

“A cidade, como nas edições anteriores, abraçou o evento, não só com a torcida lotando a Arena, mas também demonstrando um carinho enorme pelos atletas, pelo Beach Tennis e pelo Sand Series. Fazer esse torneio em Brasília é muito bacana. Há toda uma integração especial com a arquitetura, com a principal avenida da capital”, destacou Bruno Ferreira, diretor do torneio.

O torneio foi realizado nas quadras da PlayTennis, centro esportivo localizado na Arena BRB BSB. Um local de grande visibilidade junto a população da cidade, dando destaque ao esporte, aos seus atletas, assim como patrocinadores e apoiadores. Sem falar que o evento teve mais de 7 horas de transmissão ao vivo da ESPN, levando a modalidade e o nome de Brasília para o mundo todo. Também transmitiram os jogos Star + e Programa PlayBT – YouTube, com grande cobertura da mídia.

Os jogos reuniram um público de sete mil pessoas, que pode, além de acompanhar as partidas em si, contar, em um espaço de mais de 10 mil m², especialmente montado para o torneio, com áreas de relacionamento e entretenimento exclusivas, Boulevard com grandes marcas, ativações com diversos brindes e a realização de ações sociais, ambientais e de fomento ao esporte.

“Uma estrutura sem precedentes no esporte. Fazemos a máxima questão de trazer muito conforto, não só para o público, como para os atletas profissionais que vieram de 13 países. Ficamos muito felizes em entregar mais um evento de grande porte para o Beach Tennis mundial, mostrando que é possível levar a modalidade para todos os lugares”, completou Bruno.

Atletas e autoridades elogiam o evento – A organização foi também elogiada pelos atletas, como o campeão André Baran, e a vice-governadora do Distrito Federal Celina Leão. “Brasília como sempre incrível, a energia e carinho do público são demais. Eu amo jogar aqui. Parabenizo a organização por mais um grande evento, sem falar que as transmissões pela ESPN, Star + e Programa PlayBT contribuem ainda mais para o crescimento e alcance do nosso esporte que é cada vez maior no Brasil. E fechar a participação com troféu foi melhor ainda. Até o ano que vem”, observou Baran. Quem também fez questão de parabenizar todos os envolvidos com o evento foi o parceiro de Baran, o russo Burmakin. “Deixo aqui meus parabéns à organização do torneio. E nos vemos no próximo ano”, observou Nikita.

“Gostaria de agradecer com imensa satisfação a todos os envolvidos no ITF Sand Series Brasília, o maior evento oficial de Beach Tennis do mundo, que aconteceu no último final de semana aqui na nossa cidade. Parabéns aos organizadores, atletas e ao público em geral, que fizeram desse evento fantástico uma linda festa. O esporte vem crescendo a cada dia e não tenho dúvidas de que Brasília, que já é a Capital do Esporte, será também, em breve, a Capital do Beach Tennis no Brasil. Contem sempre conosco!”, ressaltou Celina Leão, vice-governadora do Distrito Federal.

O ITF Sand Series Brasília Classic Decathlon’23 é um dos quatro torneios do calendário considerados como Grand Slam da modalidade -, que tem chancela da Confederação Brasileira de Tênis (CBT) e da International Tennis Federation (ITF), com premiação total de U$ 50 mil (cerca de R$ 245.000,00).

O World Tour Sand Series Classic engloba as competições mais importantes e com maior premiação do Beach Tennis, assim como são os Grand Slams do tênis. E o Brasil é o único que sedia dois torneios Sand Series: Ribeirão Preto (SP) e Brasília. França, Espanha, Alemanha e Estônia recebem os outros quatro. Dos 10 maiores campeonatos do calendário, entre Sand Series e BT 400, cinco são no Brasil.

O ITF Sand Series Brasília Classic Decathlon’23, apresentado pelo Banco BRB, teve patrocínio máster da Decathlon, patrocínio de Melia Brasil XXVI, SESC DF, Alto Giro e Corona, apoio da PlayTennis, Arena BSB BRB, Gatorade, Pepsi Black, Frooty Açaí, Grupo Lig e GDF – Governo do Distrito Federal. É um evento oficial da International Tennis Federation, da Confederação Brasileira de Tênis e da Federação Brasiliense de Tênis, com a realização da ABAE – Associação Brasiliense de Apoio ao Esporte – e promoção da Zenith Marketing.

