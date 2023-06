Sampaoli justifica ausência de Arrascaeta e elogia jogo do Flamengo: ‘Um dos melhores com a bola’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 22:02 Compartilhe

O Flamengo venceu o Santos por 3 a 2, em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (25). A partida não marcou uma grande inspiração do Rubro-Negro, mas foi elogiada pelo técnico Jorge Sampaoli, que a definiu como ‘um dos melhores com a bola’.

– Penso que depois do jogo contra o Bragantino, a gente entendeu que muitas vezes temos que defender com mais jogadores e encontrar um alinha de passe. Hoje o jogo entrou, foi uma evolução. Foi um dos melhores times com a bola. Encontramos espaços. Enquanto em outras partidas, rendimentos individuais fez com que ganhássemos. Já nesse jogo, o time ganhou como treinou -, disse.

Sampaoli também explicou a ausência de Arrascaeta entre os titulares e disse que foi por opção técnica.

– Não foi (questão física). Eu queria um time para esse jogo. E nós temos um jogo da Libertadores semana que vem. Vai sempre haver trocas. A identidade do jogo tem que prevalecer diante de um nome. Hoje quem entrou jogou muito bem. O Flamengo necessitava disso.

Veja outras respostas:

Ainda sobre o jogo:

– Eu penso que jogamos com paciência e controlamos desde o início. A superioridade permitiu atacar a linha com muita gente e muitas possibilidades. Um jogo que pela diferença do campo deveria ter terminado com maior diferença. A evolução do time com a bola foi muito importante. Eu não comparo com quinta-feira (contra o Bragantino) porque esse jogo é impossível de analisar. Este jogo foi mais impossível que o Grêmio. Como falamos sempre, temos que encontrar uma identidade e defender essa identidade. Nós trabalhamos para que isso aconteça.

Gols sofridos:

– É algo que havia melhorado, mas agora voltou a acontecer. Mas isso é futebol, temos que seguir trabalhando. Sabemos das dificuldades que vamos encontrar. Somos uma equipe que ainda não está pronta e que muitas vezes não consegue definir. Então temos que trabalhar para que, nos momentos ruins do jogo, quando não tivermos domínio, a gente tenha uma fortaleza que evite esse tipo de gol.

Jogo com portões fechados:

– Jogar sem público é muito ruim. A essência do futebol é a torcida. É lamentável. Alguns times no Brasil vêm jogando sem público, sem sua própria gente. Torcer para que no futuro isso não aconteça mais. Futebol é outra coisa.

Libertadores:

– Importante o jogo dessa semana para concretizarmos a classificação na Libertadores. É um jogo muito importante