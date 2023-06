Sampaoli e jogadores comandam treino de integração com sub-15 do Flamengo

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/06/2023 - 16:42 Compartilhe

Na última segunda-feira (19), o técnico Jorge Sampaoli, junto com David Luiz e Filipe Luís, visitou o time sub-15 do Flamengo no Ninho do Urubu. Após uma conversa com os meninos da base, foi realizada uma integração, e os jovens tiveram um treino comandado pelo argentino, que passou seus conceitos para os jogadores.

“Uma experiência única para mim treinar com os jovens e transferir a minha experiência, é muito gratificante para mim. Seguramente, será a primeira, não a última, pois isso fala da identidade do clube”, disse o treinador sobre a ação realizada.https://twitter.com/i/status/1670919202574589952

A presença de David Luiz foi de extrema importância, já que o zagueiro é visto como modelo pelos meninos das categorias de base. A participação de Filipe Luís, que tem pretensão de seguir a carreira de técnico depois da aposentadoria, também foi um diferencial. O lateral, inclusive, conversou com os jovens e trocou experiências. “O maior dom que um jogador/pessoa pode ter é a capacidade de aprender”, disse o camisa 16.

E MAIS: