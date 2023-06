Sampaoli analisa oscilação do Flamengo e exalta Bruno Henrique: ‘Muito importante’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 29/06/2023 - 0:18 Compartilhe

A vitória do Flamengo sobre o Aucas, por 4 a 0, além de garantir a vaga nas oitavas de final da Libertadores, deixou Jorge Sampaoli muito feliz. O treinador argentino analisou o triunfo e fez questão de frisar que o Rubro-Negro ainda possui pontos de melhora, embora esteja chegando no ponto certo.

– Não concordo. No Chile, o time teve um rendimento pobre. Não estava aqui no jogo contra o Aucas. Essa regularidade que o time não tem é aquilo que temos que tentar gerar. Queremos ser um time confiável, por isso estou aqui. Quero trocar o que não aconteceu no início do ano. Pode ser que não dê certo, é futebol. Quero os jogadores com alegria, com vontade de ganhar algo que já ganharam. Estamos trabalhando – disse, em coletiva.

Além disso, o argentino fez grandes elogios a Bruno Henrique. O atacante voltou a ser titular, após chance de Sampaoli e conseguiu ser um dos destaques do Flamengo na goleada. O camisa 27, inclusive, marcou um dos gols.

– Falei antes com o Bruno que esse foi um jogo que marcou a diferença. O retorno dele para o time é muito importante, pela referência ao time e pela capacidade de gerar situações de gols. Esperávamos esse retorno e queremos insistir para que ele chegue a sua melhor versão – finalizou,

+ IMPERDÍVEL! Transmissão ao vivo dos jogos do Mengão na Liberta por apenas R$1,00!

Agora, o Flamengo de Sampaoli vira a chave e foca todas as atenções na disputa do Campeonato Brasileiro. No sábado, às 18h30 (de Brasília), o Rubro-Negro vai enfrentar o Fortaleza, no Maracanã. A partida vale a manutenção da equipe no G-4, além de possível aproximação ao líder Botafogo.

VEJA OUTROS PONTOS ABORDADOS NA COLETIVA



Victor Hugo

– Victor Hugo não é uma promessa, é uma realidade. Não é qualquer jovem que entra e faz a diferença no lugar em que joga. Ele está chegando no nível de Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta.



Fome de títulos

– A gente sabe que o processo pede regularidade. Nesta Copa, o time perdeu pontos que não deveria e por isso temos que nos conformar com um lugar que não esperávamos. Vamos esperar o sorteio e seguir crescendo para tentar seguir na competição.

– Não sei se o diagnóstico é distração. Em momentos do jogo, o Flamengo é muito superior, mas precisamos conduzir e projetar melhor as partidas. Algumas conexões ainda estão faltando. Temos que seguir avançando e corrigindo alguns defeitos.