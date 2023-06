Salário de Austin Reaves pode triplicar no Lakers

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 8:13 Compartilhe

É esperado que Austin Reaves consiga um salário perto de US$100 milhões por quatro anos com o Los Angeles Lakers. No entanto, caso a equipe mantenha o jogador, o acordo não seguirá a progressão comum. Segundo Eric Pinus, do portal Bleacher Report, irá utilizar a Arenas Rule para manter o agente livre restrito. Ou seja, o salário do ala-armador, se conseguir o valor máximo, irá triplicar em seu terceiro ano.

A CBA (Acordo Coletivo) criou a Arenas Rule em 2005, por conta de Gilbert Arenas. O armador entrou na NBA com um contrato de dois anos com o Golden State Warriors, depois de a franquia o escolher na segunda rodada do Draft. Assim como Reaves, Arenas superou qualquer expectativa e recebeu propostas com contratos de alto valor quando se tornou agente livre restrito. Entretanto, o Warriors só possuía Early Bird Rights sobre o jogador e não tinha o dinheiro para igualar as grandes propostas. Assim, mesmo sendo restrito, o time perdeu o atleta para o Washington Wizards.

Então, a NBA criou uma regra na temporada seguinte e limitou as ofertas adversárias sobre jogadores que irão assinar seus primeiros contratos. No caso de Reaves, seu salário inicial terá que ser do valor da Mid-Level Exception (MLE). Ou seja, na casa de US$11,4 milhões. Mas pelo fato do Lakers possuir Early Bird Rights sobre Austin Reaves, seu salário poderá chegar até US$11,9 milhões na próxima temporada.

Pincus explica que há uma “pegadinha”. Um time adversário pode oferecer um contrato máximo de quatro anos para Reaves, mas ele triplicaria o valor nos dois últimos anos. Em resumo, ficaria assim:

O primeiro ano começaria em US$11,3 milhões (MLE). Em seguida, teria um aumento de 5%, que resultaria em US$11,9 milhões. No terceiro ano o contrato triplica, caso Reaves tenha sido pago o máximo possível nos dois primeiros. Ou seja, iria para US$36,8 milhões. Por fim, haveria um novo aumento, mas de 4,5%, finalizando em US$38,5 milhões na última temporada. Portanto, o total será de US$98,6 milhões por quatro temporadas.

Vale lembrar que se uma franquia adversária esse salário para Austin Reaves, precisará ter US$24,7 milhões disponíveis para gastar nesta offseason, diferente do Lakers que possui os direitos sobre o jogador.

Dificuldades para entender as regras salariais da NBA e seus termos? Há quatro anos, o Jumper Brasil produziu uma série de artigos sobre o assunto. Então, na primeira parte abordamos o funcionamento do teto de gastos (salary cap) e todas as regras que o regem. Em seguida, na segunda explicamos os tipos de contrato que os jogadores podem receber. Por fim, na última parte, falamos sobre o mecanismo de trocas adotado pela NBA.

Austin Reaves e Rui Hachimura serão agentes livres restritos

Ontem (27) à noite, o Los Angeles Lakers estendeu a oferta qualificatória a Reaves e Hachimura, fazendo deles agentes livres restritos. Ou seja, a equipe californiana pode igualar as propostas que eles receberem a partir da próxima sexta-feira.

De acordo com o jornalista Dave McMenamin, da ESPN, a ação faz parte dos planos da diretoria para manter os atletas. Além deles, o time também decidiu pela opção de Jarred Vanderbilt em seu último ano de contrato, por US$4.7 milhões. Agora, o ala-pivô poderá estender a partir do dia 7 de setembro, no valor de US$71 milhões por quatro temporadas.