Saka dá show, Inglaterra goleia Macedônia do Norte e segue 100% no Grupo C das Eliminatórias da Euro

Amassou! A Inglaterra atropelou a Macedônia do Norte e goleou por 7 a 0 nesta segunda-feira, no Estádio Old Trafford, em jogo válido pela quarta rodada do Grupo C das Eliminatórias da Euro 2024. Harry Kane (duas vezes), Bukayo Saka (três vezes), Marcus Rashford e Kalvin Phillips marcaram os gols ingleses em Manchester.

Com o resultado, a Inglaterra segue 100% no Grupo C e lidera com 12 pontos. Por sua vez, a Macedônia do Norte se mantém com três, na quarta posição. O próximo compromisso de Data-Fifa destas duas seleções será somente no mês de setembro, também pelas Eliminatórias da Euro.

DOMÍNIO TOTAL

O English Team abriu o placar aos 29 minutos do primeiro tempo. Rashford recebeu lançamento longo pela esquerda, acionou a ultrapassagem de Shaw, que cruzou na medida para Kane anotar o primeiro. Aos 38, após jogada pelo lado direito, Alexander-Arnold tocou para Walker achar Saka, dentro da área, soltar uma pancada de pé direito e dobrar a vantagem da Inglaterra. O terceiro gol veio aos 45; Kane pressionou a saída da Macedônia, tocou para Henderson achar bom passe para Rashford: 3 a 0 no primeiro tempo.

MASSACRE

Logo de cara, aos dois minutos do segundo tempo, o atropelo britânico continuou. Alexander-Arnold achou um lindo lançamento de primeira para Saka finalizar com muita categoria, marcando o quarto da Inglaterra. Um golaço. Aos seis, Saka anotou um hat-trick, após receber passe primoroso de Kane e sair na cara do gol: 5 a 0.Saka brilha com três gols marcados contra a Macedônia do Norte (Foto: OLI SCARFF / AFP)

Aos 19 minutos, Grealish recebeu na canhota, cruzou para a área e o zagueiro da Macedônia afastou mal, no pé de Phillips, que só teve o trabalho de completar para o gol vazio: 6 a 0 Inglaterra. O sétimo e último gol foi de Harry Kane, cobrando pênalti.

