Saiba quem é Duda Fournier, esposa de Lucas Paquetá, que viralizou ao postar dancinha com o jogador

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 11:48 Compartilhe

Nos últimos dias, Lucas Paquetá e Duda Fournier viralizaram na internet com vídeos deles dançando. Depois de coreografarem “Tá ok” junto com o cantor Kevin O Chris, autor do hit, os internautas foram a loucura.

Os vídeos foram gravados na festa surpresa em que o jogador realizou para sua esposa. Mesmo que o aniversário de Duda tenha acontecido em fevereiro, Paquetá organizou uma grande celebração no Rio de Janeiro com amigos e família, para comemorar os 30 anos da moça.

+ Cupom LANCEFUT com 10% OFF para os fanáticos por esporte em compras acima de R$299,90

Maria Eduarda Fournier é nutricionista e trabalhou na base do Flamengo, em 2017. Foi lá onde ela conheceu Lucas Paquetá, que recentemente havia subido para o profissional. Em fevereiro de 2018, eles assumiram o relacionamento que mais tarde, no mesmo ano, se casaram. Hoje, Duda e Paquetá tem dois filhos, Benício e Filippo, moram em Londres, pelo meia jogar no West Ham, time da primeira divisão inglesa.

+ Veja os valores dos lotes arrematados no leilão do Instituto Neymar