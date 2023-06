Saiba que dia começa a agência livre (offseason) da NBA

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 11:36 Compartilhe

A agência livre da offseason de 2023 da NBA terá início na sexta-feira, dia 30 de junho. De acordo com as regras da liga, os times vão poder conversar com os jogadores sem contrato a partir das 19h (horário de Brasília) dessa data. No entanto, as assinaturas dos vínculos só poderão ser feitas depois do dia 6 de julho, ou seja, uma semana após a abertura do mercado.

Na NBA, há dois tipos de agentes livres: o restrito (que poderá receber ofertas de qualquer equipe da liga, mas com o seu atual time tendo a opção de cobri-las) e o irrestrito (que poderá assinar com qualquer time).

Desse modo, há quatro anos, o Jumper Brasil produziu uma série de artigos sobre as regras salariais da NBA. Então, na primeira parte abordamos o funcionamento do teto de gastos (salary cap) e todas as regras que o regem. Em seguida, na segunda explicamos os tipos de contrato que os jogadores podem receber. Por fim, na última parte, falamos sobre o mecanismo de trocas adotado pela NBA.

Principais agentes livres

Em 2023, alguns nomes de peso estarão negociando seus futuros. Desse modo, veja os principais agentes livres irrestritos da agência livre desta offseason da NBA:

Kyrie Irving, Khris Middleton, Nikola Vucevic, Draymond Green, Fred VanVleet, Jerami Grant, Brook Lopez, Derrick Rose, Dennis Schroder, TJ Warren e Montrezl Harrell. D’Angelo Russell, Harrison Barnes, Christian Wood, Kyle Kuzma, Dillon Brooks, Gabe Vincent e Jakob Poeltl.

Ao mesmo tempo, jovens promessas também estão com seus futuros incertos. Então, saiba quem são os principais agentes livres restritos e os times com seus direitos:

Austin Reaves (Los Angeles Lakers), Rui Hachimura (Los Angeles Lakers), Cameron Johnson (Brooklyn Nets), Cam Reddish (Portland Trail Blazers) e Grant Williams (Boston Celtics). PJ Washington (Charlotte Hornets), Matisse Thybulle (Portland Trail Blazers), Coby White (Chicago Bulls) e Jaxson Hayes (New Orleans Pelicans). Darius Bazley (Phoenix Suns), Ayo Dosunmu (Chicago Bulls) e Jock Landale (Phoenix Suns).

Além disso, há jogadores que ainda não decidiram se irão participar da agência livre nesta offseason da NBA. Estes possuem a opção de aceitar ou recusar o último ano de seu atual contrato, no entanto a decisão precisará ser feita até sexta-feira. Desse modo, veja os que estão em cima do muro até o momento:

James Harden (Philadelphia 76ers – Opção de US$35,6 milhões) e Jordan Clarkson (Utah Jazz – Opção de US$14,3 milhões). Josh Hart (New York Knicks – Opção de US$13 milhões) e Andre Drummond (Chicago Bulls – Opção de US$3,4 milhões).

Por fim, vale lembrar que durante a agência livre, o Jumper Brasil dará as notícias em primeira mão sobre o desenrolar do evento. Desse modo, saiba em quais times os jogadores jogarão na próxima temporada da NBA.