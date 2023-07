Saiba os desafios que as equipes encontrarão no GP da Bélgica

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/07/2023 - 15:29 Compartilhe

A Bélgica sediará mais um GP da Fórmula 1 neste final de semana, só que em um formato diferente. Pela primeira vez o circuito de Spa-Francorchamp irá receber uma sprint race, sendo assim, um desafio complicado para as equipes. Como nos eventos anteriores, a configuração do carro não será alterada e qualquer mudança desencadeará uma largada no pitlane para esta corrida e também para domingo.

Com experiências na Azerbaijão e Áustria no novo formato, a etapa belga será desafiadora devido ao carros serem sensíveis ao níveis de downforce. Normalmente, os engenheiros tem os três treinos livres para fazer experiências, observando a velocidade de seus adversários, antes de escolher a melhor estratégia. Nesse caso, eles terão uma única sessão, tendo que tomar decisões cruciais de configuração.

Algumas escuderias terão atualizações para este final de semana, como a Alpine. Também será a terceira corrida com a nova construção de pneus da Pirelli introduzida no GP da Inglaterra.

