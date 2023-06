Saiba como fazer saque na Betano: veja passo a passo

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 11:01 Compartilhe

Para fazer um saque Betano, você deve acessar a plataforma e registrar um pedido na sua conta de usuário. Há diversos métodos de pagamento disponíveis, assim como alguns passos importantes para registrar sua solicitação. Por isso, vale a pena conferir de perto os detalhes para não ter problemas com a transação.

A seguir, mostramos como realizar um saque Betano sem dificuldades. Então, continue a leitura e prepare-se para receber seu dinheiro.

Como sacar na Betano

Pode parecer simples realizar um saque Betano. Mesmo assim, vale a pena conferir o que você deve fazer para registrar um pedido e concluir a transação. Em seguida, trazemos um passo a passo simples:

1- Em primeiro lugar, entre no site da Betano e faça login em sua conta;

2- Em seguida, clique sobre o seu saldo, localizado no canto superior direito;

3- Então, vá até CONTA > Transações > Saque e selecione um dos métodos de saque disponíveis;

4- Informe o valor que deseja retirar da plataforma e siga as instruções.

5- Por fim, confirme seu pedido clicando mais uma vez em Saque.

Depois que você tiver registrado a solicitação em sua conta na Betano Brasil, basta aguardar até que a Betano processe o pagamento. Isso pode variar de acordo com a forma escolhida para receber seu dinheiro.

Também há alguns fatores que devem ser considerados para evitar problemas ao solicitar um saque Betano. Por exemplo, você deverá ter realizado a verificação da sua identidade antes de fazer um pedido de retirada. Caso contrário, a Betano pode não autorizar o pagamento.

Para passar sem problemas pela verificação de identidade, é importante ter fornecido dados verdadeiros ao criar sua conta na plataforma. Afinal, esse processo exige o envio de documentos para a casa de apostas.

Além disso, é importante verificar se há algum bônus de boas-vindas ou outra oferta ativa em sua conta. Dependendo do caso, isso pode impedir um saque na Betano — pelo menos, até que os requisitos de apostas tenham sido cumpridos. Em outro cenário, uma solicitação de saque pode fazer com que você perca o direito ao bônus.

Como fazer um saque com Pix

O Pix é um dos métodos de pagamento mais populares entre os usuários da Betano. Afinal, o dinheiro cai diretamente em sua conta bancária. E o tempo de processamento via Pix também é menor que o de uma transferência bancária tradicional.

Então, vamos conferir como fazer um saque Betano com Pix na plataforma:

1- Primeiramente, você deve fazer login em sua conta na Betano;

2- Depois, clique em CONTA > Transações > Saque e escolha o Pix como forma de pagamento;

3- Indique o número do seu CPF e o valor que pretende retirar da sua conta na Betano;

4- Em seguida, informe a chave Pix da sua conta bancária;

5- Por fim, clique para confirmar a solicitação do saque Betano.

Uma vez que o pedido tenha sido registrado, é só esperar até que ele seja identificado pela Betano. Então, após verificação interna, ele será liberado o mais rápido possível via Pix.

Um detalhe importante: o CPF informado no momento do saque via Pix deve ser o mesmo que você forneceu ao criar a conta na Betano. Ou seja, você não poderá receber seu dinheiro com o Pix de outra pessoa.

Como fazer um depósito

Realizar um depósito na Betano também é algo relativamente simples. No entanto, um olhar mais atento para esse processo pode impedir que você enfrente problemas mais tarde. Confira o passo a passo para realizar um depósito em sua conta sem complicações:

1- Em primeiro lugar, você deve acessar o site da Betano e fazer login em sua conta;

2- Então, clique em Depositar, no canto superior direito do site;

3- Em seguida, selecione um método de pagamento de sua preferência;

4- Depois, informe o seu CPF e o valor do depósito a ser realizado;

5- Por fim, siga as instruções da Betano para concluir a transação.

Cada forma de depósito terá passos específicos para você cumprir. No caso do Pix, por exemplo, você deverá selecionar essa opção. Em seguida, é preciso obter o QR code ou a chave Pix para efetuar o depósito usando o aplicativo do seu banco.

Se ainda não tiver criado uma conta na Betano, você pode unir o útil ao agradável. Basta clicar na opção Registro, no canto superior direito do site. Depois, preencha o formulário de cadastro na plataforma.

Durante a criação da sua conta na Betano, você também terá a oportunidade de reivindicar um bônus de boas-vindas. Para isso, é preciso aplicar o código promocional no formulário de cadastro.

Com o código, você pode obter um bônus de 100% até R$500 na Betano. Para isso, após aplicar o código promocional, seu primeiro depósito deve ser de R$50 ou mais. Além disso, há algumas outras regras que você deverá cumprir:

– Para liberar o saque do crédito promocional, é preciso apostar 5x o depósito + bônus;

– Para cumprir o rollover (requisitos de apostas) são exigidas odds a partir de 1.65;

– Por fim, não são consideradas válidas as apostas com cashout.

Todas as regras estão presentes nos Termos e Condições (T&Cs) da oferta. Então, leia o conteúdo completo antes de reivindicar seu bônus na Betano e fazer um depósito.

Se você gosta de apostar com bônus, confira, ainda, nosso artigo sobre o código promocional Betano.

Betano métodos de pagamento

Há diversos métodos de pagamento disponíveis na Betano. Confira as opções que a casa oferece para depósito, além dos valores mínimo e máximo aceitos em cada caso:

– Pix: de R$20 a R$20.000;

– Transferência bancária: de R$50 a R$10.000;

– Boleto bancário: de R$50 a R$10.000;

– Pix Pay4Fun: de R$20 a R$10.000.

Portanto, o valor mínimo de depósito é R$20 — via Pix normal ou usando o serviço de Pix da Pay4Fun.

O tempo de processamento também varia de acordo com o método utilizado. O Pix é a opção mais rápida, com prazo estimado de 30 minutos. Já os pagamentos com boleto ou transferência bancária podem demorar até 2 dias úteis.

Enquanto isso, as opções de saque disponíveis na Betano Brasil incluem:

– Pix: de R$50 a R$50.000;

– Transferência bancária: de R$100 a R$20.000;

– Pay4Fun: R$50 a R$40.000;

– Pix Pay4Fun: R$20 a R$10.000.

Neste caso, os saques via Pix também têm o menor tempo de processamento: até 1 hora. Já para receber via transferência bancária ou Pay4Fun, pode ser preciso esperar até 1 dia útil.

FAQ — Perguntas Frequentes

Ficou com dúvidas sobre como fazer um saque Betano? Então, leia as nossas respostas para as perguntas mais frequentes dos leitores.

Quanto tempo leva para cair o saque da Betano?

O tempo de processamento de um saque na Betano depende do método de pagamento que você escolher. Em geral, os pagamentos via Pix ou Pay4Fun são as opções mais rápidas. Afinal, a Betano oferece saques em até 1h utilizando qualquer um desses sistemas. Já os saques via transferência bancária podem demorar até 1 dia útil para serem processados.

Como é o saque da Betano?

Os saques da Betano podem ser realizados na área de transações da sua conta na plataforma. Você deverá registrar uma solicitação de retirada e, em seguida, aguardar até que ela seja confirmada pela casa de apostas. Antes disso, você poderá ter que verificar sua identidade, uma vez que esse é um procedimento de segurança padrão da marca.

Quantos saques dá pra fazer na Betano por dia?

Nos Termos e Condições (T&Cs) da Betano, não são informados limites máximos de saques por dia. Portanto, em princípio, você poderá realizar quantas transações quiser, desde que não haja qualquer impeditivo em sua conta. Em caso de dúvidas, entre em contato com o serviço de atendimento da plataforma.

Como funciona o saque Pix na Betano?

Os saques via Pix na Betano têm valor mínimo de R$50 e são processados em até 1 hora pela casa de apostas. Para registrar uma solicitação de saque, basta acessar sua conta financeira e preencher os dados solicitados pela Betano. Então, uma vez que o valor tenha sido liberado, você o receberá diretamente em sua conta bancária.

Qual é o valor mínimo de saque na Betano?

Atualmente, o valor mínimo de um saque na Betano é de R$20, caso você opte por um pagamento com Pix via Pay4Fun. O valor sobe para R$50, se quiser receber pelo Pay4Fun padrão ou Pix. Já no caso de uma transferência bancária normal, o mínimo exigido pela Betano são R$100 por solicitação.

Por que não consigo sacar na Betano?

Existem diversas razões pelas quais se pode não conseguir realizar um saque na Betano. Uma delas são falhas no servidor ou no próprio site da Betano. Também pode estar ocorrendo um problema específico com a sua conta. Para tirar a dúvida, tente entrar em contato via chat ao vivo ou e-mail