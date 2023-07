Saiba como comprar os ingressos da torcida do Palmeiras para o jogo contra o Atlético-MG no Mineirão

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 30/07/2023 - 19:02 Compartilhe

O Atlético-MG informou neste domingo todas as informações sobre a venda de ingressos para o jogo entre o Galo e o Palmeiras pelas oitavas de finais da Libertadores, nesta próxima quarta-feira (2), no Mineirão.

As vendas se iniciam nesta segunda-feira (31), a partir das 16h (horário de Brasília) e todos os tickets serão comercializados pelo site oficial de ingressos do Galo, que você pode acessar clicando aqui.

Os ingressos para os visitantes custarão R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia) e o e-ticket será disponibilizado seis horas antes do início da partida.

Não haverá venda física para a torcida do Palmeiras, que ficará no setor Amarelo Superior do Mineirão.

O Atlético-MG não informou a quantidade de ingressos que serão disponibilizados para a torcida alviverde que esgotou o seu setor no duelo entre os dois clubes pelas quartas de final da última edição da Libertadores.