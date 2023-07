Saiba até quando o Palmeiras pode inscrever jogadores na Libertadores e no Brasileirão

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/07/2023 - 3:04 Compartilhe

Como todos sabem, o Palmeiras está em busca de reforços nesta janela de transferências. Além da dificuldade encontrada para contratar jogadores, o Verdão sabe que precisa trabalhar com prazos, já que o período de comprar novos atletas se encerra no dia 2 de agosto. No entanto, não é apenas nesta data que o clube precisa ficar atento. Há também os prazos para inscrições nas competições que disputa: a Libertadores e o Brasileirão. Como as datas podem confundir um pouco, é importante esclarecer cada uma delas.

+ Veja tabela e classificação do Brasileirão-2023 clicando aqui

Na Libertadores está a principal “pegadinha” deste mercado. As oitavas de final do torneio começam a ser disputadas antes do encerramento da janela brasileira, no dia 1º de agosto. Assim, a Conmebol exige que os clubes entreguem suas listas finais com certa antecedência. Nesta edição, as agremiações tem até o dia 29 de julho para fazerem as cinco substituições na lista de 50 nomes que foi entregue no início da fase de grupos.

+ Copo Stanley a partir de R$120,00. Bebida gelada nos 90′ de jogo do Verdão!

Ou seja, apesar de o Palmeiras ter até o dia 2 de agosto para contratar segundo as regras da janela brasileira, o reforço precisa chegar antes do dia 29 de julho para poder jogar as oitavas de final da Libertadores, caso contrário somente poderá atuar nas quartas de final. Se o Alviverde garantir seu avanço, terá até o dia 19 de agosto para substituir até três nomes da lista.

Já no Brasileirão a situação é bem mais tranquila, mas tem duas datas diferentes para encerrar o período de inscrições. Vale lembrar que, antes da primeira rodada do campeonato, os clubes precisaram enviar uma lista de, no mínimo, 35 jogadores inscritos para a CBF. Até o momento, o Palmeiras tem 36 atletas registrado na competição.

+ Contagem regressiva! Saiba até quando o Palmeiras pode contratar reforços nesta janela de transferências

Até o dia 25 de agosto, o Verdão pode inscrever mais 14 jogadores no Brasileirão, totalizando 50 nomes na lista, que é o limite imposto pelo regulamento. Caso queira substituir algum integrante, o clube terá até o dia 15 de setembro para trocar no máximo oito atletas.

É importante ressaltar que caso o reforço venha de outro clube da Série A, ele não pode ter ultrapassado seis jogos no Brasileirão. Se ele já tiver atingido sete partidas, não poderá mais atuar por outra agremiação do campeonato.

+ Palmeiras faz consulta por volante da Ponte Preta, que quer negócio em definitivo

No momento, o Alviverde está no mercado em busca de um “camisa 5” para repor a saída de Danilo, que foi para o Nottingham Forest-ING no início de 2023. Nomes como Wendel, do Zenit-RUS, Aníbal Moreno, do Racing-ARG, e Léo Naldi, da Ponte Preta, são aqueles que estão em voga. Nenhum deles, porém, está em negociação avançada. Clube tem menos de dez dias para inscrever um reforço na Libertadores.