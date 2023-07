Sai zica! Com gol de Veiga, Palmeiras bate o Fortaleza e volta a vencer no Brasileirão

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/07/2023 - 18:09 Compartilhe

O Palmeiras venceu Fortaleza por 3 a 1 neste sábado (22), no Allianz Parque, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Richard Ríos abriu o placar para o Verdão logo no início da partida, mas Luceno deixou tudo igual ao fim da primeira etapa. No segundo tempo, Raphael Veiga e Breno Lopes balançaram a rede e garantiram a vitória da equipe de Abel Ferreira, que não vencia há cinco jogos no Brasileirão.

+ Veja tabela e classificação do Brasileirão-2023 clicando aqui

Com a quebra de jejum de vitórias, o Palmeiras vai a 28 pontos e subiu para a terceira posição na tabela. Já o Leão do Pici fica na nona colocação, com os mesmos 23 pontos.

CINCO LANCES QUE MARCARAM O DUELO

> QUE SORTE! Após escanteio cobrado por Veiga, aos 7′ do primeiro tempo, a zaga do Fortaleza rebateu e a bola sobrou nos pés de Richard Ríos. O volante, que foi titular no lugar de Gabriel Menino, arriscou o chute de fora da área, a bola desviou no adversário e entrou. Palmeiras na frente logo no início do duelo no Allianz Parque.

> FOI BRAÇO OU NÃO? Aos 32′ da etapa inicial, Luceno balançou a rede, mas o árbitro marcou toque no braço no início da jogada e o gol foi anulado após revisão do VAR. O momento gerou bastante reclamação dos jogadores do Fortaleza pois na hora do lance, Rafael Klein mandou o jogo seguir e o gol só foi anulado quando a bola já estava dentro da meta do goleiro Weverton.

> AGORA VALEU! Toque de braço de Marcos Rocha dentro da área e o VAR sinalizou pênalti para o Fortaleza! Luceno, que teve um gol anulado minutos antes, foi para a cobrança e deixou tudo igual no placar. Dessa vez valeu!

> BRILHA WEVERTON! Arriscando cada vez nos contra-ataques, foi a vez de Marinho ficar cara a cara com Weverton, mas o goleiro do Verdão levou a melhor e defendeu a finalização, evitando que o Fortaleza conseguisse a virada. Que defesa!

> SAI ZICA! Em um momento que o Fortaleza criava as chances de mais perigo, brilhou a estrela de Raphael Veiga! O camisa 23, que não marcava há 12 jogos, recebeu passe de Mayke e chutou da meia-lua deixando o Palmeiras mais uma vez na frente. O seu último gol havia sido justamente contra o Leão do Pici, no dia 17 de maio.

Como foi o primeiro tempo?

Diante de sua torcida, o Palmeiras começou dominando as principais ações do jogo, enquanto o Fortaleza iniciou com mais dificuldades de levar a bola à área da defesa alviverde. Com isso, o Verdão conseguiu abrir o placar com Richard Ríos logo aos sete minutos. A partir da segunda metade do primeiro tempo, a equipe de Abel Ferreira diminuiu a pressão e os visitantes se postaram mais ao ataque. Dessa forma, o Leão do Pici teve até um gol anulado, mas conseguiu o empate com Luceno, de pênalti.

E a etapa final?

Depois do intervalo, o Palmeiras voltou com duas mudanças e a equipe entrou em campo assim como começou a partida: dominando as principais ações. O Fortaleza tentou criar suas melhores chances por meio dos contra-ataques, jogando mais recuado, e conseguiu várias jogadas de perigo, exigindo muito do goleiro Weverton. Porém foi a equipe de Abel Ferreira que aproveitou as oportunidades. Veiga e Breno Lopes marcaram para garantir a vitória do Verdão. Fim de jogo: 3 a 1 para o Palmeiras.

O que vem por aí?

Com a vitória, o Palmeiras vai a 28 pontos na tabela e sobe para a terceira posição do Brasileirão. Já o Fortaleza fica na 9ª posição com 23 pontos. Na próxima rodada, o Verdão visita o América-MG, em Belo Horizonte, no domingo (30), às 16h, enquanto o Leão do Pici recebe o Bragantino, às 18h30, no sábado (29).

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 3 x 1 FORTALEZA

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

Data e hora: 22/7/2023, às 16h (de Brasília)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Mauricio Coelho Silva Penna (RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR-Fifa)

Público e Renda: 39.699 torcedores/R$ 2.709.060,62

Cartões amarelos: Marcelo Benevenuto, Titi, Juan Pablo Vojvoda, Lucas Sasha, Zé Welison, Silvio Romero, Brítez, Piquerez, Weverton, Zé Rafael

Cartões vermelhos: –

Gols: Richard Ríos (1-0, aos 7′ do 1ºT), Luceno (1-1, aos 44′ do 1ºT), Raphael Veiga (2-1, aos 30′ do 2ºT), Breno Lopes (3-1, aos 50′ do 2ºT)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha (Mayke, após o intervalo), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Richard Ríos (Luís Guilherme, aos 18′ do 2ºT) e Raphael Veiga (Jailson, aos 44′ do 2ºT); Artur (Breno Lopes, aos 18′ do 2ºT), Jhon Jhon (Gabriel Menino, após o intervalo) e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

FORTALEZA: João Ricardo; Brítez, Marcelo Benevenuto, Titi (Romarinho, aos 46′ do 2ºT) e Bruno Pacheco; José Welison, Lucas Sasha (Silvio Romero, aos 37’do 2ºT) e Pochettino (Guilherme, aos 22′ do 2ºT); Marinho (Calebe, aos 22′ do 2ºT) Yago Pikachu (Lucas Crispim, aos 37 do 2ºT) e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.