Sacramento Kings pode tentar contratação de Draymond Green

O Sacramento Kings pode tentar a contratação de Draymond Green, de acordo com Brian Windhorst, da ESPN. Segundo o repórter, a equipe terá condições de acomodar o próximo contrato do veterano do Golden State Warriors. Até o momento, o Kings tem cerca de US$34 milhões em espaço na folha salarial.

“Então, Mike Brown é muito próximo de Draymond Green. Assim, Sacramento pode, agora, ir atrás de Draymond Green, se quiserem. Aliás, com esse espaço na folha salarial, eles podem acabar com as esperanças de Golden State. Enfim, ele é exatamente o tipo de jogador que eles precisam”, afirmou o jornalista.

Eleito técnico do ano na NBA, Brown tem ligações com Green. Afinal, ele foi assistente de Steve Kerr entre 2016 e 2022. Pelo Warriors, o hoje comandante do Kings conquistou três títulos.

De acordo com John Hollinger, do portal The Athletic, o Kings é uma ameaça real ao Warriors.

“O Warriors deve, no mínimo, estar suando agora. Afinal, há um concorrente altamente plausível no mercado por Draymond Green. Claro, essa não é a única situação em que o Kings pode ser uma ameaça”, escreveu o analista.

Em 2022/23, o Kings foi o terceiro colocado da Conferência Oeste, com 48 vitórias e 34 derrotas. Dessa forma, chegou à pós-temporada depois de 16 anos. No entanto, a equipe caiu logo na primeira rodada dos playoffs, justamente para o Warriors. Mesmo assim, a temporada pode ser considerada um sucesso para a franquia.

Agora, o objetivo do Kings é se manter competitivo. Grande parte da rotação principal da equipe, aliás, tem contrato garantido para 2023/24. Uma das prioridades, aliás, é renovar com Harrison Barnes, o único titular que é agente livre nesta offseason.

Portanto, ao se estabelecer como uma das forças do Oeste, a franquia californiana deve dar o próximo passo. O caminho, então, seria assinar com um astro acostumado com as vitórias. Por isso, há a possibilidade do Sacramento Kings tentar a contratação de Draymond Green.

Por fim, uma das carências do time está no garrafão. Afinal, Domantas Sabonis não é um protetor de aro. Na última temporada, o Kings teve a sétima pior eficiência defensiva da liga, com 116 pontos sofridos a cada 100 posses de bola. Além disso, foi o quinto que mais sofreu pontos na área pintada. Draymond Green

Desse modo, Green seria um reforço valioso. Afinal, o jogador de 33 anos é um dos melhores defensores da NBA na última década.

Green, por sua vez, tem uma chance real de deixar o Warriors após 11 temporadas. Tetracampeão da NBA, ele já deixou claro que deseja assinar um acordo lucrativo nesta offseason.

Nesta semana, ele recusou a opção prevista no último ano de contrato, no valor de US$27,6 milhões. Desse modo, Green se tornou agente livre irrestrito. Ou seja, poderá assinar com qualquer equipe.

A escolha de Green de se tornar agente livre já era esperada pelo Warriors. Por outro lado, tudo indica que ele só fez isso para assinar um contrato mais longo com a franquia. Steve Kerr, inclusive, já afirmou que Green é essencial para que a equipe se mantenha no topo.

No entanto, a equipe de San Francisco possui limitações financeiras. Hoje, o Warriors tem uma folha salarial de cerca de US$181 milhões. O teto da NBA, em 2023/24, será de US$136 milhões. Além disso, a luxury tax (multa paga por times que excedem de forma significativa o teto salarial) começará a ser cobrada de quem gastar acima de US$165 milhões, caso do Warriors.

A princípio, o novo GM do Warriors, Mike Dunleavy Jr., vai tentar manter o núcleo vencedor da equipe. Aliás, caso Green permaneça, a equipe pode ter a maior folha salarial da história da NBA: cerca de US$500 milhões (já contando as taxas por ultrapassar o teto).

Nesta semana, Golden State adquiriu o veterano Chris Paul, em uma troca que envolveu a ida de Jordan Poole para o Washington Wizards.

Com essa movimentação, a equipe ganhou um alívio financeiro para as próximas temporadas. Afinal, Paul tem um contrato expirante de US$30,8 milhões. Em contrapartida, Poole vai receber US$125 milhões até 2027.