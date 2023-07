Sabalenka vai à semi de Wimbledon e fica próxima do Nº 1

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 12/07/2023 - 10:41 Compartilhe

A bielorrussa Aryna Sabalenka, número dois do mundo, se classificou, nesta quarta-feira, para a fase semifinal do torneio de Wimbledon, evento mais tradicional do esporte, jogado no All England Club.

Jogando na quadra 1, a tenista derrotou a americana Madison Keys, 25ª favorita, por 6/2 6/4 após 1h27min de duração.

Sabalenka alcança pela segunda vez seguida a semi em Londres. Ela fez semis em 2021 e foi impedida de jogar ano passado por conta do veto aos russos e bielorrussos por conta da guerra.

Esta é a terceira semi de Slam no ano da tenista campeã do Australian Open e que perdeu match-points contra Karolina Muchova para ir à final em Roland Garros.

Ela fica a uma vitória de subir ao posto de número 1 do mundo. Basta um triunfo na quinta-feira contra Elena Rybakina, terceira colocada e atual campeã de Wimbledon, ou Ons Jabeur, sexta da WTA, para desbancar Iga Swiatek.

Na partida desta quarta, Sabalenka dominou o primeiro set e teve problemas com quebra abaixo no segundo, mas reverteu a situação para fechar em um último game com problemas.