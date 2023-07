Sabalenka supera a média masculina de força nos golpes em Wimbledon

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 14/07/2023 - 9:32 Compartilhe

A bielorrussa Aryna Sabalenka, número dois do mundo, eliminada nas semifinais de Wimbledon nesta quinta-feira, irá para casa com a notícia que é mais forte que a média dos homens no torneio britânico.

De acordo com estatística IBM Stat, que mede os dados do evento mais tradicional do tênis, a média da velocidade da bola dela é de 119 km/h (74 milhas por hora), acima da média masculina que é de 71 milhas, ou seja, 114 km/h.

A tenista caiu diante de Ons Jabeur na semifinal de virada.