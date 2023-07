Sabalenka se aproxima de Swiatek no ranking. Vondrousova no top 10

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 17/07/2023 - 11:08 Compartilhe

A bielorrussa Aryna Sabalenka viveu a frustração de bater na trave com a vaga perdida na final de Wimbledon contra a tunisiana Ons Jabeur onde teve a chance de assumir o topo do ranking.

Mas ela cortou um pouco mais da vantagem da polonesa Iga Swiatek que era de cerca de 800 pontos para 470 e as duas prometem uma forte briga durante a temporada de verão americano. Sabalenka defende semifinal no US Open enquanto que Iga precisará repetir o título e ainda há os WTAs 1000 no Canadá e Cincinnati dando cerca de 400 pontos na disputa.

A terceira colocação segue com a cazaque Elena Rybakina seguida por Jessica Pegula, Caroline Garcia, Jabeur, Coco Gauff. A tcheca Petra Kvitova subiu um posto e é a oitava colocada. Ela passou a grega Maria Sakkari que é a nona. A campeã de Wimbledon, Marketa Vondrousova subiu 32 e é a décima colocada, pela primeira vez no top 10.

Beatriz Haddad Maia somou 185 pontos, foi aos 2745, mas permanece no 13º lugar.

Elina Svitolina deu grande salto do 76º para o 27º lugar com a semifinal.