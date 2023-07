Sabalenka fica a duas vitórias do Nº 1 em Wimbledon

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 11/07/2023 - 13:27 Compartilhe

A derrota nesta terça-feira nas quartas de final de Wimbledon de Iga Swiatek dá a oportunidade para a bielorrussa Aryna Sabalenka assumir a liderança do ranking na próxima segunda-feira.

Para a campeã do Australian Open bastará chegar à final em Londres, ou seja, obter mais duas vitórias no torneio. Ela tem comprimisso das quartas de final nesta quarta-feira contra a americana Madison Keys, 25ª favorita e campeã de Eastbourne, na Inglaterra, e terá que passar em eventual semi contra Elena Rybakina, atual campeã, ou Ons Jabeur, 6ª e atual vice.

Swiatek sairá do torneio com 9315 pontos. Sabalenka tem no momento 8495 e chegaria aos 8845 com a semi e 93645 com vaga na final. Caso seja a campeã pularia para 10065.