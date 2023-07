Rybakina exalta Bia Haddad e prevê jogo duro em Wimbledon

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 09/07/2023 - 11:58 Compartilhe

Atual campeã de Wimbledon, a cazaque Elena Rybakina rasgou elogios a brasileira Beatriz Haddad Maia em encontro que terá pelas oitavas de final nesta segunda-feira no All England Club.

“Será uma adversária muito difícil, já jogamos algumas vezes no passado, mas não muitas e nunca na grama. Bia é uma jogadora complicada, além de ser canhota, mas tem muitos outros aspectos que a tornam uma adversária difícil. Ela é uma grande lutadora, com certeza vai ser muito difícil, então vou tentar fazer o meu melhor e chegar o mais preparada possível”, disse a cazaque que perdeu os dois jogos contra a brasileira até aqui, ambos este ano ano Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, no piso duro, e no saibro de Stuttgart, na Alemanha.

Ela arrasou a britânica Katie Boulter na terceira rodada e destacou a confiança: “Hoje joguei muito bem, estou muito feliz com meu desempenho. Acho que estive focada do começo ao fim, então estou muito feliz com a forma como as coisas correram. A cada jogo que passa me sinto um pouco mais seguro, aos poucos estou me familiarizando com a quadra central, também hoje foi minha segunda partida com o teto fechado, então me senti muito melhor que da última vez, sacando bem desde o início . Estou mais acostumada com esse campo agora.”

A tenista passou por questões físicas como uma virose desde de Roland Garros e vem ficando boa: “Sinto-me muito melhor fisicamente, embora ache que ainda não estou no meu melhor. Sim, é verdade que a cada jogo que passa percebo que estou ganhando um pouco mais de forma. Depois de Roland Garros não foram momentos fáceis, demorei muito para conseguir, também muito tempo para recomeçar certos exercícios. Não foi fácil me livrar do vírus, das dores musculares e tudo mais, felizmente já estou bem melhor”.

A tenista rechaçou pressão por defender sua conquista do ano passado: “Não sinto tanta pressão como as pessoas pensam de fora, talvez seja porque joguei muito bem durante a maior parte do ano. Tive resultados muito bons nos primeiros seis meses, principalmente na turnê australiana. Para mim, chegar a uma final de Grand Slam é uma grande conquista, então não sinto tanta pressão neste torneio. Claro que quero ir bem, esse é o objetivo principal, então vamos ver como será este ano.”