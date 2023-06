Ryan David fala sobre as expectativas para o Minas Bowl e do seu retorno ao Galo FA

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 15:30 Compartilhe

Um dos jogadores mais talentosos do FABR, Ryan David voltou recentemente ao Galo FA após sua passagem pelo Calgary Stampeders da Canadian Football League (CFL), a segunda liga mais forte do mundo. O linebacker se junta a um dos elencos mais estrelados do país em busca do título do Minas Bowl e dos campeonatos nacionais que escaparam por pouco na temporada passada.

A primeira decisão de Ryan David será neste domingo (25/6), a partir das 15h, no Centro de Treinamento Esportivo (CTE) da UFMG contra o América Locomotiva. Apesar do favoritismo do Galo FA, o linebacker reconhece que a partida não será fácil.

– Vai ser um jogo bom. Eles têm um time bom e mais experiente, então será uma partida interessante de ser jogada- afirmou o jogador do Galo FA em contato com a Valinor Conteúdo.

Sobre sua passagem na CFL, Ryan David acredita que a experiência foi importante para seu desenvolvimento, tanto esportivo quanto pessoal.

– Só tenho coisas a agradecer a Deus pelo meu tempo na CFL. Não tenho absolutamente nada a reclamar: vivi e aprendi coisas que não aprendi em nenhum outro lugar. Volto para o Brasil não só como um atleta melhor, mas também como uma pessoa mais madura e experiente em relação a tudo – comentou.

Em relação à negociação com o Galo FA, Ryan David destacou que não houve problemas para o acerto. O jogador também afirmou ter recebido outras sondagens, mas preferiu retornar ao time que o projetou para o futebol americano.

– A negociação foi bem tranquila. Conheço os diretores há um bom tempo e sempre conversávamos sobre como as coisas estavam na CFL. Quando fui cortado do time canadense, a negociação aconteceu no mesmo dia – revelou.

– Tive outras propostas do Brasil e da Europa, mas senti que Deus estava me mandando voltar para casa e que ele tinha algo para mim aqui neste ano – completou.

Segundo semestre

Ryan David tem objetivos importantes para o segundo semestre. Com o Galo FA, o jogador pretende ajudar a equipe a conquistar os títulos da Liga BFA e do Brasileirão da CBFA, que escaparam por pouco na temporada passada.

– Temos um elenco forte e mais experiente este ano. Acredito que temos condições de vencer e estamos trabalhando muito para isso – ressaltou.

Outro desafio significativo para o jogador é a seletiva para a Copa do Mundo, que será realizada na Alemanha em 2025. Ryan foi convocado para integrar a equipe do Brasil Onça, mas a convocação provavelmente sofrerá algumas alterações devido ao adiamento da competição. Apesar disso, o jogador espera contribuir para o sucesso do Brasil na competição.

– Se Deus me der essa oportunidade, vou me preparar da melhor forma possível para representar meu país da melhor maneira e fortalecer a presença do Brasil no cenário do futebol americano internacional – finalizou.