RWD Molenbeek, time de John Textor na Bélgica, anuncia ex-treinador do Botafogo

O RWD Molenbeek, da Bélgica, clube de John Textor, anunciou Cláudio Caçapa como novo treinador nesta terça-feira (25). O brasileiro assume o RWDM após deixar o Botafogo, onde garantiu quatro partidas e quatro vitórias como interino após a saída de Luís Castro para o Al-Nassr, da Arábia Saudita.

Aos 47 anos, Caçapa chega ao clube belga para assumir o comando principal pela primeira vez. Pelo time carioca, esteve à frente de forma interina, e foi auxiliar técnico do Lyon, da França, por oito temporadas. O treinador se apresenta ao Molenbeek junto aos auxiliares Anderson Luiz dos Santos Valiñas e Igor De Camargo.

Além do Botafogo e do RWDM, John Textor também é dono do Lyon e Crystal Palace, da Inglaterra, o que justifica a rotação entre jogadores e comissão técnica.

– A intenção é estabelecer uma forte relação entre os diferentes clubes do grupo, o que ajudará o RWDM a vencer – disse o mandatário.