Ruud vira duelo com Garin em Hambugo. Rublev é surpreendido

O noueguês Casper Ruud, quarto da ATP, venceu dee viada um de seus melhores amigos no tênis, o chileno Cristian Garin, 120º, e está nas quartas de final do ATP 500 de Hamburgo, na Alemanha. O russo Andrey Rublev, 7º, foi surpreendido por Daniel Altmaier, 61º.

Cabeça de chave 1, Ruud precisou de 1h41 para fechar o placar em 1/6 6/2 6/2 tendo convertido os quatro aces da partida e venceu 66% dos pontos jogados com seu primeiro serviço contra 64% do chileno.

“Cristian jogou muito melhor do que eu no começo”, disse Ruud na entrevista em quada. “Ele me quebrou logo e estava voltando de todos os cantos. Eu não tinha respostas, mas apenas tentei ficar lá no 2º set e disse a mim mesmo para continuar, talvez eu tenha uma chance. Em 2-2 eu consegui para quebrá-lo no meu primeiro breakpoint e as coisas começaram a mudar. Alguns pontos podem decidir uma partida. Mesmo que o resultado no final pareça meio claro, é sempre difícil contra Cristian.”

Em busca de vaga na semifinal, Ruud encara o francês Arthur Fils, 71º, que venceu o sérvio Dusan Lajovic, 60º, com placar de 7/5 7/5.

Andrey Rublev eliminado

Cabeça de chave 2, o russo Andrey Rublev, 7º da ATP, foi supreendido pelo alemão Daniel Altmaier, 61º, com placar de um duplo 6/2 após 1h15 de partida.

Altmaier encara nas quatas de final o chinês Zhizhen Zhang, 79º, que venceu o alemão Yannick Hanfmann, 45º, com placar de 4/6 6/1 6/4.