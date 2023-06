Russo e Mola iniciam dupla da Seleção Brasileira em Itumbiara (GO)

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 15:45 Compartilhe

Gustavo Russo, patrocinado pela Yzzy e com parceria com a Beach Sports Assessoria – BSA, número 18 do mundo, atuará pela primeira vez no circuito mundial ao lado do paulista Daniel mola, 16º colocado, a partir deste final de semana no torneio BT 200 de Itumbiara (GO), competição com premiação de US$ 15 mil, que começa com a chave principal na sexta-feira, dia 30 de junho e termina no domingo, 2.

A dupla inicia a preparação para a disputa dos Jogos Mundiais de Praia que serão realizados em Bali, na Indonésia, entre os dias 5 e 12 de agosto onde representarão o Brasil assim como André Baran que jogará com Allan Oliveira no masculino.

“Eu e Mola já jogamos uma vez no mês passado fomos campeões do Circuito Beach Tennis em Campinas, nos demos muito bem, estamos animados para a disputa desse torneio que está bem forte e de olho em afinar detalhes para os Jogos Mundiais de Praia”, destacou o atleta da Juca BT que segue para a cidade goiana nesta quinta-feira.

Este ano Russo venceu quatro torneios, BT 400 de Bal. Camboriú (SC) e BT 200 de Guarujá (SP), junto com Giovanni Cariani, além do BT 200 de Vila Velha (ES) com Daniel Schmitt e o BT 50 de Barueri (SP) com Fabrício Neis.