Rune perde 2ª consecutiva na Copa Hopman e é vaiado pela própria torcida

De acordo com a imprensa dinamarquesa, Holger Rune, 6º da ATP, está causando irritação até na própria torcida. A gota d’água foi a derrotada de une para o veterano Richard Gasquet, ex-top 7 e atual 49º, na COpa Hopman.

Vindo de derrotada para o suíço Leandro Riedi,160º, na primeira rodada do evento, Rune encarou 1h10 de duelo contra Gasquet e foi dominado com placa de 6/2 6/3. Ao lado de Clara Tauson, Rune ainda perdeu nas duplas mistas para Gasquet e Alizé Cornet em um duplo 6/4.

O comportamento irritadiço de Rune gerou vaias na torcida francesa. Porém, ao fim da partida na França, reporta o jornal dinamarquês Ekstrabladet a própria torcida de Rune se juntou aos rivais para vaiar o jogador.

“Não é esportividade. Não sei o que se passa na cabeça daquele jovem”, foi uma das frases proferidas po dinamaqueses segundo o jornal.

As más atuações de Rune têm uma explicação segundo sua mãe e agente, Anneke: “Ele ficou doente depois de Wimbledon. Já nas quartas de final ele estava com dor de garganta e resfriado”, disse ela ao jornal por mensagem de texto.

“Ele ficou de cama por quatro dias depois com febre e só teve duas horas no saibro antes do jogo na quarta-feira. Não é a preparação ideal para um torneio”, completou.

A mãe do jogador era conta que ele disputasse a Copa Hopman e também o ATP de Umag, na Croácia, na próxima semana, mas Rune insistiu em seguir.