Rúgbi Sevens Feminino do Brasil garante vaga nos Jogos Olímpicos de Paris 2024

A Seleção Brasileira Feminina de Rúgbi Sevens garantiu a sua vaga para os Jogos Olímpicos de Paris 2024 ao vencer o Campeonato Sul-Americano. Conhecida como “Yaras”, as brasileiras mantiveram uma histórica invencibilidade e conquistaram o seu 21° título em 21 edições disputadas. Neste domingo (18), no Estádio Charrua, no Uruguai, a equipe verde-amarela derrotou os donos da casa, Chile e Colômbia, mantendo a dominância no continente.

Toda a campanha do Brasil na competição foi marcada pela superioridade e o bom aproveitamento, como nas últimas edições da competição, se tornando o time soberano na América do Sul. No sábado (17), a equipe bateu o Peru, Chile e Colômbia, mostrando ainda mais que eram as favoritas à classificação para os Jogos.

Metade das vagas de rúgbi feminino estão preenchidas, outras seleções já carimbaram o seu passaporte para capital francesa. Além do Brasil, França, Austrália, Irlanda, Nova Zelândia e EUA já fazem parte do seleto grupo das 12 seleções em Paris. Metade das vagas de rúgbi feminino estão preenchidas.

HISTÓRICO

As Yaras venceram todas as edições que disputaram na história do Sul-Americano feminino de forma invicta. Apenas não jogaram o Pré-Olímpico de 2015, pois valia para a Rio 2016 e já estavam garantidas nos Jogos por serem anfitriãs.

