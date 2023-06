Rueda promete ‘esforço sobre-humano’ por reforços e crê em participação do Santos na Copa do Brasil 2024

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 7:05 Compartilhe

O presidente Andres Rueda, durante reunião do Conselho Deliberativo do Santos, explicou sobre a realidade do clube para entrar no mercado em busca de contratações. Apesar de ponderar as dificuldades, o mandatário prometeu vigor para trazer reforços para o elenco.

– Todas as contratações passam pela comissão técnica, fiscal e pelo CG. Na abertura da janela o clube vai atrás de jogadores de peso para qualificar o time, mas vocês tem que entender que é dentro da possibilidade nossa. Não dá para trazer um jogador que para trazer temos que pagar 10 milhões de euros. Não adianta trazer jogadores e não ter dinheiro para pagar a folha. Isso é um me engana que eu gosto. Então a gente vai qualificar o time, vai fazer um esforço sobre-humano para trazer os jogadores. Mas isso dentro de uma realidade – contou Rueda.

Sem ter um clube com a vida econômica saudável, o Santos se preocupa após arrecadar bem menos do que desejaria no primeiro trimestre de 2023. A reunião com conselheiros nesta última terça-feira (27) foi motivada pela discussão do relatório financeiro do primeiro quarto deste ano. O clube registrou um déficit de 1.161.365 no intervalo, enquanto o clube almejava um superávit no orçamento de 17.582.175.

De olho no planejamento da próxima temporada, o Santos corre um sério risco de ficar de fora da próxima edição da Copa do Brasil. Com a chance de não ter a oportunidade de arrecadar milhões com a competição no ano que vem, Rueda não demonstrou tanta preocupação e afirmou que o clube poderia ingressar de maneira inusitada.

– Eu acredito muito que o Santos não vai ficar de fora da Copa do Brasil. Ele vai ser convidado a participar – relatou o mandatário.

Vale lembrar que a única forma de ingresso disponível para a copa nacional é a classificação para a Libertadores 2023 via Brasileirão. Além disso, nenhuma vaga por meio de convite está prevista no regulamento do torneio.