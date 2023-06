Rudá vence regata de percurso na Copa Mitsubishi de Vela Oceânica

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 18/06/2023 - 19:44 Compartilhe

A segunda etapa da Copa Mitsubishi – Circuito Ilhabela de Vela Oceânica prosseguiu neste domingo com a realização de uma regata de percurso para todas as classes.

A comissão de regatas teve inicialmente dificuldade em montar a raia em razão do vento rondado no Canal de São Sebastião. Por fim, optou-se por um “percurso Barla-sota” de quatro pernas com início no través do Yacht Club de Ilhabela, contorno de uma boia nas proximidades da Vila e seguia para uma boia ao norte, no través da Siriúba, para a Classe RGS.

As classes ORC, C30 e HPE25 fizeram um percurso bastante parecido, mas com a a boia de barlavento nas proximidades de Itaquanduba, um pouco mais ao sul. As regatas foram disputadas com ventos do quadrante sul na faixa dos 8 a 10 nós.

O vencedor da Classe ORC foi o Rudá/Blue Seal, de Mario Martinez, seguido do Phoenix, de Fabio Cotrim e do Boto V, de André Sobral.

Assim, o Phoenix fecha o final de semana na liderança, com três pontos acumulados. O Rudá vem em segundo, com quatro e o Xamã, de Sergio Klepacz em terceiro, com oito.

Na RGS o Kameha Meha se recuperou da quebra de ontem e conquistou a primeira colocação hoje. Em segundo o BL3 Urca, de Clauberto Andrade, seguido do Comanda, de Sebastian Menendez.

O primeiro final de semana da etapa terminana com o Zeus, de Paulo F. Moura, em primeiro no acumulado, com 4 pontos, seguido do BL3 e do Comanda, com 5 e 7, respectivamente.

O Tonka, de Deiman Pons, acumulando 5 pontos nas três regatas, com a vitória de hoje, assumiu a liderança da C30. Em segundo o Caiçara, de Marcos de Oliveira Cesar, que foi o segundo na regata de hoje, acumulando 7 pontos. O Kaikias/EMS, de Daniel Hilsdorf, soma 13 pontos e ocupa a terceira colocação, com 13 pontos acumulados.

A Copa Mitsubishi prossegue com as regatas dos dias 24 e 25 de junho.

No sábado, as regatas para Bico de Proa e Duplas, além das regatas para as demais classes. Ao fim do dia, a tradicional confraternização terá show ao vivo com a banda Wash Rock e lasanha, além da premiação dessas classes. No domingo a premiação geral da etapa.

