Rublev bate Bautista e encara Bublik na final em Halle

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/06/2023 - 15:11 Compartilhe

Vice-campeão do ATP 500 de Halle em 2021, o russo Andrey Rublev, 7º da ATP, está e volta à grande final do torneio após superar o espanhol Roberto Bautista Agut, 23º. Em busca de título inédito, Rublev encara o cazaque Alexander Bublik.

Em um jogo marcado por games com muita disputa de pontos e diversos breakpoints paa o dois tenistas, Rublev precisou de 1h42 para fechar o placar em 6/3 6/4 tendo disparado 12 aces contra três do espanhol, que cometeu 10 erros não-forçados contra 9 do russo, que disparou 29 bolas vencedoras a 15 de Bautista.

Na grande final, Rublev encara o cazaque Alexander Bublik, 48º, que frustrou o alemão Alexander Zverev, em 6/3 7/5.

Rublev e Bublik já se enfrentaram quatro vezes no circuito profissional e o russo levou a melhor em três dos duelos. Todos foram em piso rápido.