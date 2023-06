Ruan Oliveira fala sobre oscilação do Corinthians e ‘não acha palavras’ em começo de explicação

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 10:03 Compartilhe

Após quase três anos se recuperando de lesão no joelho, Ruan Oliveira finalmente encaixou uma sequência de jogos na equipe do Corinthians. Porém, o atacante ainda busca recuperar o ritmo de jogo. Após boas partidas contra Cuiabá e Santos, Ruan teve partida apagada na derrota do Corinthians, por 1 a 0, na Arena da Baixada. Em entrevista, o jogador comentou sobre a fase do Timão, e a falta de regularidade da equipe.

– Nem eu sei explicar. Nós estávamos bem, jogamos bem o último jogo. Estávamos confiantes, vínhamos preparados. Primeiro tempo fomos abaixo. Não conseguimos encaixar a marcação, deixamos os volantes deles muito soltos. No segundo tempo voltamos melhor e jogamos melhor do que eles, mas, infelizmente, não conseguimos o empate.

O camisa 33, que deu lugar a Matheus Araújo aos 15 minutos do segundo tempo, disse que a substituição foi por opção do técnico Vanderlei Luxemburgo, e que hoje ‘estava tranquilo’ para continuar na partida.

– Eu, fisicamente, na base, era muito forte. Fiquei um tempo parado, dificultou um pouco. Na Vila eu senti um pouco. Mas hoje eu estava tranquilo, foi opção dele (Luxemburgo) me tirar, mas estamos melhorando.

O Timão volta a campo pelo Brasileirão no próximo domingo (2), às 11h (de Brasília), contra o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena.