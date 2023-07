Rony ultrapassa marca de Arce e iguala Raphael Veiga na artilharia do ano no Palmeiras

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 31/07/2023 - 7:34 Compartilhe

O atacante Rony foi um dos grandes personagens da goleada do Palmeiras sobre o América-MG, por 4 a 1, neste último domingo (30), no Independência, em jogo válido pela 17ª rodada do Brasileirão 2023.

Com dois gols e uma participação fundamental na falta que originou o gol de Murilo, o primeiro do Verdão na partida, o camisa 10 voltou a ampliar os seus recordes com a camisa alviverde.

Agora com 12 gols nesta temporada, Rony igualou Raphael Veiga na lista dos maiores goleadores do Verdão no ano.

Os dois belos gols de centroavante de Rony neste domingo também fizeram com que ele ultrapassasse o ídolo Chiqui Arce e também Carrone na lista dos maiores goleadores do Palmeiras.

Com 58 bolas na rede, Rony agora está na 45ª posição no ranking dos maiores artilheiros da história do Verdão, ao lado de Luiz Imparato.

E os números de Rony nesta temporada poderiam ser até maiores caso o VAR não aparecesse tanto no seu caminho. O gol anulado de bicicleta no Mineirão, diante do Atlético-MG, revoltou a torcida alviverde e o jogador teve que escutar do árbitro que o culpado pela anulação era a tecnologia usada pela CBF para traçar as linhas de impedimento.

Caso queira ultrapassar o número de bolas na rede de 2022, Rony precisa duplicar sua atual marca, uma vez que no ano passado ele foi as redes 23 vezes, seu melhor número desde que chegou ao clube, em 2020.

Maior artilheiro da história do Palmeiras em Libertadores,com 20 gols, Rony será peça fundamental do Palmeiras para encarar o Galo nesta quarta-feira (31), no Mineirão, pelo primeiro jogo das oitavas da competição continental.