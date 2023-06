Ronaldinho Gaúcho comenta chegada de Ancelotti à Seleção Brasileira

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/06/2023 - 11:49 Compartilhe

Ronaldinho Gaúcho comentou o acerto de Carlo Ancelotti com a Seleção Brasileira em um evento de uma marca de energéticos organizado no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, na noite da última segunda-feira (19). O ex-jogador acredita no sucesso do italiano, a quem chamou de “grande amigo”, mas destacou o ineditismo da contratação de um estrangeiro para o cargo.

– É algo novo, nunca tinha acontecido. A gente espera que dê tudo certo. É um grande treinador, um grande amigo. Acredito que vai agregar muito, é experiente e venceu por onde passou. Tem tudo para dar certo – afirmou.

Ancelotti foi treinador de Ronaldinho no Milan entre 2008 e 2009 e já era o comandante quando o brasileiro chegou ao clube italiano. Agora, Gaúcho fica na torcida por mais um grande trabalho do atual técnico do Real Madrid.

– Estou muito feliz de ter um grande treinador na Seleção Brasileira. Desejo sorte e tudo de bom para ele. Acredito que ele vá se dar muito bem. É esperar e ver o que pode acontecer – acrescentou.

Acordado com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ancelotti só assumirá o comando da Seleção Brasileira em 2024, ao fim da próxima temporada e do contrato em vigor com o Real Madrid. O italiano deve indicar um profissional de confiança para liderar o processo de transição até a sua chegada.

