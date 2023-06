Ronaldinho crê em sucesso de Ancelotti como técnico do Brasil: ‘Tudo para dar certo’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/06/2023 - 16:51 Compartilhe

Ronaldinho Gaúcho se animou com a possível chegada do técnico Carlo Ancelloti à seleção brasileira e disse confiar no sucesso do italiano à frente do escrete Canarinho. O ex-jogador, quando ainda defendia as cores do Milan, trabalhou com o treinador entre as temporadas de 2008 e 2009.

Em evento realizado no Copacabana Palace, no Rio, Ronaldinho destacou a novidade de ter um técnico estrangeiro no comando da Seleção e disse que a relação “tem tudo para dar certo” caso se concretize.

– É algo novo, né. Nunca tinha acontecido. A gente espera que dê tudo certo, é um grande treinador, um grande amigo. Acredito que vai agregar muito, é experiente e venceu por onde passou. Tem tudo para dar certo – disse Ronaldinho.

O Milan foi justamente a equipe que Ancelotti mais treinou na carreira. Da temporada 2001/02 à 2008/09, o italiano participou de 417 partidas pela equipe rossonera, com 237 vitórias conquistadas. O técnico ainda atuou por Parma-ITA, Juventus-ITA, Chelsea-ING, Paris Saint-Germain-FRA, Real Madrid-ESP, Bayern-ALE, Napoli-ITA e Everton-ING.

– Estou muito feliz de ter um grande treinador na seleção brasileira. Desejo sorte e tudo de bom a ele. Acredito que vai se dar muito bem. É esperar e ver o que pode acontecer – adicionou o craque.

Por fim, Ronaldinho falou sobre o impacto de Vini Jr no futebol brasileiro e foi questionado se vê o jogador do Real Madrid como um possível líder na Seleção. De acordo com ele, o atacante tem tudo para alcançar o posto.

– Acredito que pode. Estou muito feliz por tudo que está acontecendo na carreira dele, é um dos grandes nomes do futebol — tanto brasileiro quanto mundial. Torço muito por ele e espero que conquiste todos esses títulos na carreira, individuais e coletivos – finalizou.

