Romário organiza mais um ‘Arraiá do Baixola’ em mansão no Rio de Janeiro

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 13:41 Compartilhe

O ex-jogador Romário organizou mais uma edição do “Arraiá do Baixola” em sua mansão na Zona Oeste do Rio de Janeiro no último sábado (24). No evento, o ex-atleta abre as portas da sua casa para uma festa junina. Segundo o jornal “Extra”, a entrada para convidados era confirmada mediante entrega de 2kg de alimentos não perecíveis que serão doados à Casa Lar Dona Meca, instituição que busca proporcionar abrigo seguro para crianças e adolescentes com deficiência.

O tetracampeão mundial transformou o campo de futebol da residência em espaço festivo, espalhando mesas redondas com toalhas xadrez. Para diversão das crianças, o evento contava com brinquedos como o tradicional touro mecânico.

+ Veja os valores dos lotes arrematados no leilão do Instituto Neymar

O “Arraiá do Baixola” também contou, é claro, com comidas típicas. Bolos, cocada, pé-de-moleque, maçã do amor e mais doces faziam parte do cardápio.

+ Cupom LANCEFUT com 10% OFF para os fanáticos por esporte em compras acima de R$299,90

A família de Romário marcou presença no evento. Estiveram por lá as filhas Ivy, de 18 anos, e Danielle Favatto, de 25, e o neto Davi, de quase dois anos, filho de Romarinho. Ivy, que tem Síndrome de Down e inspirou a luta do ex-jogador por melhores condições de vida para as pessoas com deficiência, publicou um vídeo da festa nas redes sociais. Veja abaixo.