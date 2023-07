Roma fará parte da pré-temporada em Portugal

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 13/07/2023 - 13:22 Compartilhe

ROMA, 13 JUL (ANSA) – A Roma anunciou nesta quinta-feira (13) que realizará parte de sua pré-temporada em Portugal.

Pelo terceiro ano consecutivo, o clube comandado por José Mourinho trabalhará no Algarve, localizado no extremo sul do país ibérico.

A delegação da Roma está prevista para chegar em Portugal em 22 de julho. Quatro dias depois, a equipe italiana disputará um amistoso contra o Braga no estádio municipal de Albufeira.

A diretoria giallorossa trabalha para adicionar mais dois amistosos no cronograma. A pré-temporada em Portugal está marcada para acabar em 3 de agosto.

A Roma decidiu retornar para Portugal depois do cancelamento da viagem para o continente asiático em virtude da falta de pagamento de um promotor na Coreia do Sul.

A imprensa local especula que outro adversário da Roma durante a passagem do clube por Portugal será o Farense, que joga a principal divisão do futebol do país. (ANSA).