Roma anuncia parceria com alemã Adidas

ROMA, 3 JUL (ANSA) – Após passar os últimos dois anos com a norte-americana New Balance, a Roma anunciou nesta segunda-feira (3) uma parceria com a empresa alemã Adidas.

A fornecedora esportiva ficará responsável pela produção das camisas que o clube italiano usará ao longo da temporada 2023/24.

Essa não será a primeira vez que a Adidas fará os uniformes da equipe da capital. Os alemães foram parceiros dos giallorossi nas décadas de 1970 e 1990.

“Roma e Adidas estão mais uma vez trabalhando juntas graças a uma parceria que verá a marca das famosas três listras em todas as equipes a partir de 2023/24. A Adidas conquistou os corações dos torcedores ao produzir alguns dos uniformes mais populares da Roma de todos os tempos”, disse o clube.

A equipe treinada por José Mourinho deverá revelar nas próximas semanas seus novos uniformes, mas imagens da provável camisa titular da Roma já vazaram nas redes sociais. (ANSA).