Roma anuncia contratação do zagueiro Evan Ndicka

21/06/2023

ROMA, 21 JUN (ANSA) – Um dos destaques do Eintracht Frankfurt na temporada passada, o zagueiro Evan Ndicka foi anunciado nesta quarta-feira (21) como novo reforço da Roma.

O marfinense, que chegou sem custos ao time italiano, assinou um contrato válido pelos próximos cinco anos.

“O projeto que me foi apresentado, juntamente com a história e o prestígio deste clube, me incentivou a vir para Roma, uma cidade fantástica que ama e vive o futebol”, disse o defensor.

Revelado pelo Auxerre, o jogador de 23 anos estava desde 2018 em Frankfurt, tento disputado 183 partidas e vencido a edição de 2021/22 da Liga Europa.

Atleta de grandes qualidades atléticas e físicas, além de ter boa técnica, o versátil zagueiro era monitorado por muitas equipes em virtude de seu custo benefício, como o Milan.

O português Tiago Pinto, diretor da Roma, destacou que Ndicka, apesar de ser muito jovem, é um jogador que tem uma “importante experiência” no futebol europeu. (ANSA).