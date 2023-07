Rojas sofre entorse no tornozelo, é medicado e preocupa o Corinthians para ‘decisão’ pela Copa do Brasil

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/07/2023 - 22:32 Compartilhe

Recém-contratado pelo Corinthians, o meia paraguaio Matías Rojas pode ser desfalque do clube alvinegro no jogo contra o São Paulo, na próxima terça-feira (25), válido pela semifinal da Copa do Brasil. O jogador sofreu uma entorse no pé esquerdo no empate do Timão com o Bahia, em Salvador, pelo Brasileirão, realizado na noite deste sábado (22), e, portanto, pode estar machucado.

Rojas foi medicado ainda no vestiário da Arena Fonte Nova e no retorno corintiano a São Paulo passará por exames para saber se tem condições de ir a campo contra o Tricolor.

+ Renove o seu estoque de camisas do Timão com o cupom LANCEFUT 10% OFF

O lance que ocasionou o problema com Matías aconteceu no início do segundo tempo, em uma dividida normal com Matheus Bahia, lateral da equipe nordestina. O atleta caiu no gramado, até tentou jogar por mais alguns minutos, mas logo desabou novamente em campo e foi substituído. Biro entrou no lugar.

O confronto diante do Tricolor de Aço foi o segundo de Matías Rojas com a camisa corintiana. O paraguaio havia estreado no último fim de semana, na vitória do clube alvinegro sobre o América-MG, por 3 a 2, pela Copa do Brasil, que garantiu a classificação do Corinthians à semifinal do torneio nacional, na disputa por pênaltis.

O meio-campista é o único reforço do Timão nesta janela de transferências, que ainda está aberta. Ela fecha no início de agosto. Livre no mercado após não renovar com o Racing, da Argentina, com quem tinha contrato até o mês passado, o Corinthians pagou 1,8 milhão de dólares (R$ 8,6 milhões, na cotação atual) em luvas diluídas no salário, que giram em torno de R$ 900 mil por mês. O contrato do meia é válido por três temporadas.