Rogério Ceni se aproxima de acordo para ser o novo treinador do Vasco

O Vasco está próximo de acertar a chegada do técnico Rogério Ceni para ser o novo treinador da equipe, substituindo Maurício Barbieri, que foi demitido após a derrota por 1 a 0 para o Goiás, na última semana. O Lance! apurou que Ceni teve uma reunião com o diretor executivo do Vasco, Paulo Bracks e encaminhou o acerto. A informação é do Twitter do repórter do Lance!, Rafael Ribeiro.

O contrato de Ceni com o Cruz-Maltino deve ser assinado com validade até o final do ano que vem. A comissão do treinador será a mesma dos tempos de São Paulo, tendo o francês Charles Hembert como seu auxiliar. Caso acerte, será a segunda experiência de Rogério Ceni no Rio de Janeiro, onde já comandou o Flamengo.

Vale destacar que o Vasco sonhava com um treinador estrangeiro, mas a falta de conhecimento sobre o futebol brasileiro se tornava um impeditivo para se chegar a um nome de consenso. Sem muitas opções no mercado brasileiro, o nome de Rogério Ceni, livre no mercado desde que deixou o São Paulo em abril deste ano, foi bem visto pela diretoria.

O Vasco busca fechar o quanto antes com um novo treinador, até para avançar nas negociações com novos jogadores. Os zagueiros Medel e Maicon estão próximos de um acerto. Uma nova rodada de conversas vai ocorrer nesta semana envolvendo Lanzini, Fernando e Lyanco. A chegada de um novo comandante pode acelerar essas questões.