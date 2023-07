Róger Guedes comenta doações e desconversa sobre saída do Corinthians: ‘Deixo na mão dos empresários’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 29/07/2023 - 21:20 Compartilhe

O Corinthians venceu o Vasco por 3 a 1, neste sábado (29), na Neo Química Arena. A partida pelo Brasileirão teve mais uma grande atuação de Róger Guedes, que marcou um gol e deu assistência para outro. No entanto, o torcedor segue preocupado com a possibilidade de o atacante deixar o clube nesta janela de transferências. Ele até falou do apelo dos corintianos, mas desconversou sobre se fica ou não no Timão.

Em entrevista para o Premiere na saída do campo, Róger não quis falar sobre as possíveis propostas que recebeu da Arábia Saudita para defender ou Al Hilal ou Al Nassr. O atacante deixou para que seus agentes resolvam a questão.

– Isso eu deixo na mão dos empresários, eles estão vendo isso. Enquanto eu estiver no Corinthians, vou dar sempre o meu melhor por essa camisa – garantiu o jogador alvinegro.

Nas últimas semanas, a torcida do Corinthians tem feito um apelo para Róger permanecer no clube. Para isso, alguns corintianos têm enviado PIX para a conta do atacante, que confirmou ter recebido alguns. O objetivo é doar os valores para instituições de caridade.

– Bateu uns PIX, até falei que tinha que falar sobre isso, vou acabar postando o valor correto e fazer uma doação para alguma casa que o Corinthians escolher para ajudar o próximo – concluiu.

O Timão volta a campo na próxima terça-feira (1), contra o Newell’s Old Boys-ARG, pela partida de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida será às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.