Roger Flores confunde astro da NFL com ex-BBB Paulo André, e web não perdoa

Lancei Lance 29/06/2023 - 0:08

Uma cena curiosa chamou atenção na transmissão de Flamengo x Aucas, pela Libertadores, na Globo. Durante o jogo, Roger Flores questionou se um rapaz que estava em um dos camarotes com Vini Jr era o ex-BBB Paulo André. No entanto, se tratava do astro da NFL Justin Jefferson. Nas redes, internautas brincaram com o ocorrido.

– Roger Flores chamou o camarada da NFL de Paulo André do Big Brother. Quero saber se esse malandro já saiu com a Jade Picon – brincou um perfil relembrando o affair do velocista com a atriz no reality.

– Se botar esse tal de Justin Jefferson na minha frente, eu passo direto também. Não faço ideia de quem seja. Minha solidariedade ao amigo Roger Flores – defendeu outra internauta.

– Morrendo com o Roger Flores achando que o Justin Jefferson era o Paulo André – comentou mais uma torcedora.

– Roger Flores confundiu o Justin Jefferson com o Paulo André do BBB. Que momento – escreveu mais um internauta.

Minutos depois, Roger percebeu a confusão e se corrigiu. Justin Jefferson é wide receiver do Minnesota Vikings e é um dos grandes nomes da liga norte-americana. Nas redes sociais, o perfil “NFL Brasil” compartilhou alguns momentos do atleta com Vini Jr no Maracanã. Em campo, o Flamengo venceu o Aucas por 4 a 0 e se classificou para a próxima fase da competição.