Rodrygo revela propostas recebidas de gigantes europeus e declaração de Neymar sobre a camisa 10 da Seleção Brasileira

Revelado pelo Santos em 2017, Rodrygo teve uma passagem curta no futebol brasileiro antes de ser contratado para o cenário europeu. Em entrevista ao podcast do ex-jogador Denílson, o atleta comenta que recebeu propostas de dois outros gigantes antes de acertar com o Real Madrid.

– Primeiro estava tudo acertado com o PSG, depois com o Barcelona, mas eu sempre quis jogar no Real Madrid – disse.

Apesar de atrair a atenção de ambas as equipes, Rodrygo disse para seu pai, responsável por cuidar de sua carreira, que gostaria de esperar mais um pouco, para ver se a proposta do Real Madrid chegava, pedido que a princípio não foi bem recebido.

– Você vai jogar com o Messi no Barcelona e está pedindo pra eu esperar? – foram as palavras de seu pai na época.

Como muitos jovens atacantes que fizeram sucesso no Santos, as comparações com o craque Neymar vieram cedo, mas desde o começo, Rodrygo já deixava claro para a mídia quem era ele como atleta.

– Eu sou o Rodrygo, ninguém me compara com o Neymar. O que ele fez no futebol brasileiro é algo que ninguém mais vai fazer”, afirmou.

Tendo isso em mente, o atacante disse ficar surpreso quando o próprio Neymar declarou que Rodrygo tinha talento de sobra para assumir a 10 da seleção brasileira após sua aposentadoria. O camisa 21 também comentou sobre seu companheiro tanto de clube quanto de seleção, Vinícius Júnior, e os episódios infelizes de racismo que o mesmo teve que encarar na Espanha.

– A gente sempre reclamou disso mas parece que nunca dava em nada, agora foi bom ver todo mundo se unindo contra esse tipo de coisa e apoiando o Vini, espero que as coisas mudem.