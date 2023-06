Rodrigo Caetano, diretor do Atlético-MG, está na ‘mira’ da CBF para 2024

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 18/06/2023 - 18:13 Compartilhe

O Atlético-MG pode ter uma perda importante na temporada 2024. O diretor de futebol do clube, Rodrigo Caetano, é cortejado pela CBF para ocupar o cargo de diretor de seleções da entidade. Caetano tem contrato com o Galo até o final de 2026 e se ele topar o convite da entidade, pode sair já em janeiro do ano que vem.

Ednaldo Rodrigues, quer resolver uma outra, e complicada questão, que é a escolha do novo treinador da seleção brasileira para depois quem vai ser o diretor de seleções. O dirigente quer Carlo Ancelotti, atualmente no Real Madrid, mas, ainda não há nada de concreto.

Caetano tem boa aceitação no mercado e recentemente teve oferta para voltar ao Grêmio, recusando o convite. O Galo ainda não se pronunciou sobre uma possível saída do dirigente do clube.

Desde 2020 no cargo de diretor de futebol, Rodrigo Caetano conquistou três Mineiros, um Brasileiro, uma Copa do Brasil e uma Supercopa do Brasil pelo Galo.

