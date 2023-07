Roberto Pereyra não responde, e Santos se frustra na busca por ‘camisa 10’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/07/2023 - 20:58 Compartilhe

O Santos apresentou proposta para o meio-campista Roberto Pereyra na última semana, mas ainda não obteve resposta. A oferta santista é considerada ‘robusta’, segundo apuração do Lance!. É possível que o argentino esteja aguardando para avaliar outros interessados em contratá-lo no decorrer da janela de transferências.

A demora de Pereyra, que pode atuar pelo lado do campo e centralizado, tem frustrado os planos do Peixe, que busca a contratação de um meia com características ofensivas. A intenção é ter um jogador para fazer sombra a Lucas Lima, atual dono da posição.

Paralelamente ao argentino, o Alvinegro tentou a contratação do uruguaio Rodrigo Zalazar, que estava na Alemanha, para a função. Porém, o Schalke 04, então dono dos direitos econômicos do jogador, preferiu negociar o atleta com o Braga, de Portugal. O Santos apresentou grandes propostas pelo meia, que chegaram perto de 6 milhões de euros (R$ 31,8 milhões).

A situação de Roberto Pereyra, em teoria, seria mais simples. Isso porque o argentino está livre no mercado após deixar a Udinese, da Itália, na última temporada. No entanto, por envolver valores altos de luvas — prêmio pago pela assinatura do contrato — e salários, a contratação nunca foi tratada como simples no Santos.

ALVOS DO PEIXE

Nesta janela, o Santos fechou a contratação do lateral Dodô, do atacante Julio Furch e do volante Jean Lucas. A ideia era buscar pelo menos mais um ou dois meio-campistas e um ponta. Atualmente, o Alvinegro também deseja a chegada de um zagueiro e negocia com João Basso, brasileiro que atua no Arouca.