Robert fala sobre desempenho em 2023 pelo Toledo

Atleta do Toledo Esporte Clube, o meia Robert, de 25 anos, vem tendo bom desempenho com a camisa do clube paranaense na divisão de acesso do Campeonato Paranaense em 2023. Revelado pelo Independente de Limeira, o jovem jogador tem se destacado na atual temporada.

– Fico muito feliz com tudo que vem acontecendo na minha carreira, estou me dedicando bastante para conseguir ajudar o Toledo dentro de campo e cumprir nosso principal objetivo – afirmou.

Robert acumula passagens pelo Desportivo Brasil, Vasco, nas categorias de base, em 2019, se profissionalizou pelo Costa Rica, do Mato Grosso, depois rodou por alguns clubes até chegar ao Toledo nesta temporada.