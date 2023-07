Riyad Mahrez, do Manchester City, é anunciado como reforço do Al Ahli

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/07/2023 - 10:43 Compartilhe

O atacante Riyad Mahrez, que estava no Manchester City, foi anunciado como novo reforço do Al Ahli, da Arábia Saudita. Nesta sexta-feira (28), o clube informou que o jogador, de 32 anos, assinou contrato até junho de 2027.

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, o Al Ahli desembolsou 30 milhões de libras (R$ 183 milhões) para tirar o argelino do Manchester City.

Mahrez estava no City desde 2018. Com a camisa do time inglês, o atacante disputou 236 jogos e marcou 78 gols. O jogador se despediu da equipe com 12 títulos conquistados.

O atacante argelino é o terceiro grande reforço do Al Ahli para a temporada. Além de Mahrez, a equipe saudita também contratou o brasileiro Roberto Firmino, ex-Liverpool, e o goleiro senegalês Mendy, ex-Chelsea.