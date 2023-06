Rio Pro: WSL transforma Saquarema em laboratório de inovação e gera impacto milionário

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 7:10 Compartilhe

Começou na última sexta-feira (23) o Vivo Rio Pro, a oitava etapa do Mundial de Surfe da WSL. Enquanto os atletas buscam o título na praia de Saquarema (RJ), uma série de negócios acontece fora das águas.

Destaques:



> Mais de 200 mil pessoas são esperadas até o fim da etapa;

> Rio Pro conta com 14 patrocinadores e ativações nas areias de Saquarema;

> Evento injeta mais de R$ 70 milhões na economia do estado do Rio de Janeiro.

Esta é a segunda parte da entrevista exclusiva do Lance! com Ivan Martinho, CEO da WSL na América Latina. Clique aqui para ler a primeira matéria, que falou sobre os negócios gerais da liga de surfe e os planos de crescimento no Brasil.

Patrocinadores e ativações nas areias

Os patrocinadores são parte crucial dos negócios da WSL. No Rio Pro deste ano, 14 empresas expõem suas marcas e podem interagir com o público com ativações nas areias de Saquarema – mesmo em dias sem baterias nas águas.

O estande da Vivo, por exemplo, tem uma piscina de ondas estáticas aberta. O do Banco do Brasil disponibiliza uma tirolesa. Tudo organizado com auxílio da WSL, que enxerga essas experiências como uma forma de ampliar o alcance e a relevância entre o público.

– Existe uma forma de posicionamento de cada uma das marcas e quais são as histórias que vão ser contadas a partir dessa união entre WSL e cada empresa. Essas histórias têm que acontecer de ponta a ponta, não só na campanha publicitária, mas também o que vai ser traduzido para as ativações na areia. A gente auxilia nessa conceituação, nesse estudo de aderência, mas a execução das ativações ainda é feita por agências que são escolhidas pelas marcas patrocinadoras – explica Ivan Martinho.

Inovação e público: os diferenciais do Vivo Rio Pro



Em meio às ativações dos patrocinadores, estão os dois principais diferenciais do Rio Pro em relação às outras etapas do circuito mundial: a forte presença do público (mais de 40 mil por dia) e a aposta na inovação. Uma tirolesa e uma apresentação da Esquadrilha da Fumaça estão entre as novidades da edição deste ano, por exemplo.

– A etapa de Saquarema também acaba sendo um laboratório de inovação por ter todos esses aspectos. Várias coisas que a gente faz aqui no Brasil pela primeira vez, depois acabam se transformando em benchmarks, melhores práticas para outras etapas mundo afora. A gente vem já há algum tempo sistematicamente transformando o jeito de fazer eventos. Isso inclui novas tecnologias, a maneira que a gente cria conteúdo, a presença de celebridades, novos produtos e parcerias, etc – diz o executivo.

Impacto financeiro do Vivo Rio Pro



Por fim, é preciso destacar o impacto financeiro do Rio Pro na economia de Saquarema e das cidades vizinhas. De acordo com um estudo da consultoria EY, foram mais de R$ 73 milhões injetados durante a edição de 2022. A expectativa é superar este número neste ano.

Os setores de hotelaria e gastronomia, além do comércio, são os mais impactados quando a etapa do Circuito Mundial acontece na cidade. Segundo Ivan Martinho, o impacto da WSL em Saquarema não se limita a esta época do ano.

– O impacto financeiro que a gente gera durante o evento, no fundo, é só uma parte do que a gente faz. Na verdade, o que a gente está fazendo é mostrar Saquarema para o mundo inteiro. E, assim, surfistas do mundo inteiro passam a querer frequentar Saquarema para poder vir surfar com suas famílias. A cidade passa a ser um destino turístico do surfe e acaba sendo muito impactada positivamente no restante do ano, mesmo quando não tem eventos acontecendo – afirma o presidente da WSL no continente.